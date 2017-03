Dömötör: Magyarország lázad a politikai korrektség ellen

Ahogy 1848-ban, úgy most is lázad a magyarság, jelenleg a politikai korrektség ellen – mondta Dömötör Csaba Brüsszelben. Az államtitkár arról is beszélt, hogy Európának újratervezésre van szüksége annak érdekében, hogy meg tudja védeni kultúráját és polgárait, és ebből Magyarország is szeretné kivenni a részét.