Diák lövöldözött Kaliforniában

Ismét lövöldözés volt abban a kaliforniai városban, ahol 2015 decemberében vérfürdőt rendeztek. Ezúttal tanár férje nyitott tüzet San Bernardino egyik általános iskolájában. Két felnőttel végzett, egyikük a feleség volt, majd öngyilkos lett. A rendőrség szerint a tettes nem volt ismeretlen előttük. San Bernardinoban 2015-ben már volt hasonló lövöldözés, akkor 14-en haltak meg egy merényletben. Azt a támadást az amerikai hatóságok terrortámadásnak minősítették. A tettesek az Iszlám Állam nevében követték el a merényletet, ám a terrorszervezet sosem vállalta a felelősséget.

Diákok hagyják el az egyik kaliforniai általános iskolát, miközben rendőrök biztosítják a helyszínt. Az egyik tanár férje lőtt többször, majd öngyilkos lett. Négy embert ért lövés, két felnőtt - köztük a tanár - a helyszínen belehalt sérüléseibe, két tanulót pedig helikopterrel kellett kórházba szállítani.

„Egy osztályteremben történt. Ez egy különleges igényű gyermekeknek fenntartott osztály volt elsősökkel és negyedikesekkel. A lövöldözés idején egy tanár, két felnőtt segítő és 15 gyermek tartózkodott a teremben. Ami történt az az 53 éves Cedric Andersonhoz köthető, aki Riverside-ban lakik. Cedric Anderson a teremben lévő tanár férje. A tanár Karen Elaine Smith. Ő is 53 éves. Cedric bement az osztályba. Aztán - ahogy most tudjuk - se szó se beszéd elkezdett a feleségére lőni egy nagy kaliberű fegyverrel. A nő életét vesztette. Két gyermek állta a tanárnő mögött ők is tűz közé keveredtek. Az egyik gyermek a 8 éves Jonathan Martinez. Őt a Loma Linda egyetemi kórházba szállították helikopterrel gyakorlatilag rögtön azután, hogy az egységeink bejutottak. Sajnos közben életét vesztette. A másik diák egy 9 éves tanuló. Nem fogjuk a nevét nyilvánosságra hozni. Az ő állapota stabil. Tehát amint mondtam az osztályban egy tanár volt, aki életét vesztette, két diák, aki meghalt, két segítő és összesen 15 gyermek. A lövöldözés után a gyanúsított maga felé fordította a fegyvert és megölte magát. Ő a negyedik halálos áldozat ebben az ügyben” – közölte a San Bernardino-i rendőrség rendőrfőnöke, Jarrod Burguan.

A lövöldöző férfi és felesége csak néhány hónapja voltak házasok, az elmúlt időszakban már külön is éltek. A férfi nem volt ismeretlen a rendőrök előtt. Többször őrizetbe vették már családon belüli erőszak és lőfegyverrel való visszaélés miatt.

A helyi templomban megemlékezést tartottak az áldozatok emlékére. Több százan gyújtottak gyertyát és imádkoztak.

„Néha csak sírni tudunk és a mai nap is erre való. Fel fogunk állni újra, tovább fogunk menni, erősebbek leszünk, de ma, ma a sírás napja van, ma így kell tennünk” – mondta a San Bernardino egyházmegye püspöke, Gerald Barnes.

2015 óta másodszorra volt lövöldözés a kaliforniai kisvárosban.

Két éve 14 ember vesztette életét és 22-en sebesültek meg. Akkor egy vállalati mulatságon egy pakisztáni gyökerű, de már Chicagóban született amerikai állampolgár és pakisztáni felesége gyilkolt és bár az Iszlám Állam nevű terrorszervezet nem vállalta a merényletet, az elkövetők az önmagát „kalifátusnak” nevező terrorszervezet „harcosainak” mondták magukat.