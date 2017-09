Csökkent az Irma ereje

Megosztás SZP, 2017. szeptember 11., hétfő 06:58, frissítve: hétfő 08:16

Csökkent a Floridában pusztító Irma hurrikán erőssége, de az óránkénti 175 kilométeres széllökések és a négy-ötméteres hullámok változatlanul hatalmas pusztítást végeznek. Florida keleti és nyugati partvidékén, Miami és Tampa vidékén kijárási tilalmat vezettek be. A hatóságok hat és fél millió ember evakuálását rendeltek el. Floridában már több mint hárommilliónyian vannak áram nélkül. Komoly károk keletkeztek a miami nemzetközi repülőtéren is. Közben Florida egész területén tornádóriadó is érvényben van.