Csatatérré változott Rio

Általános sztrájk volt Brazíliában a kormány megszorításai miatt. A dél-amerikai országban több mint 20 éve nem volt ilyen nagy méretű munkabeszüntetés. Rio de Janeiróban a tüntetők barikádokat építettek az utcákon, buszokat gyújtottak fel, és összecsaptak a rendőrökkel is.

Legkevesebb nyolc közösségi járművet gyújtottak fel kormányellenes tüntetők pénteken a brazil Rio de Janeiro központjában. A maszkot viselő demonstrálók barikádokat építettek az utcákon, kirakatokat törtek be, valamint eltorlaszolták a repülőterekre vezető utakat és a metrók bejáratait. Összecsaptak a rendőrökkel is, akik könnygázt és gumilövedéket is bevetettek.

hirdetés

A tüntetők egy országos sztrájk keretében vonultak az utcára, hogy tiltakozzanak a jobbközép kormányfő, Michel Temer megszorításai ellen. A munkabeszüntetéshez több millióan csatlakoztak.

„Az egész nemzetre kiterjedő sztrájkkal a nyugdíjrendszer reformja ellen tiltakozunk, mivel a dolgozóknak nem lesz joguk nyugdíjra. Tiltakozunk a munkaügyi reform ellen is, mert az súlyosan sérti a munkavállalók jogait” – sorolta egy demonstráló.

Az átalakítás részeként a brazil kormány nyugdíjkorhatárt vezet be. Emiatt sokaknak tovább kellene dolgozniuk, hogy egyáltalán ellátást kapjanak. Brazíliában eddig sok dolgozó már ötven év felett nyugdíjba vonulhatott.

A tüntetők szerint az átalakítással a szegények járnak rosszul. „Ezek a reformok hatalmas terhet tesznek az emberek vállára, különösen a szegényekére. Más kiutat kellene találni a pénzügyi válságból, és nem szabadna, hogy az átlagemberek fizessék meg annak az árát” – fogalmazott egyikük.

hirdetés

Michel Temer tavaly nyáron vette át a hatalmat a baloldali Dilma Roussefftől vitatott körülmények között – a volt brazil elnök asszony szerint puccsal. Rousseff akkor arra figyelmeztetett, hogy Temer elnökségét sorozatos megszorítások kísérik majd. Az elnök szerint a kiigazításokra a pénzügyi stabilitás miatt van szükség.