Csatatérré változott a G20 helyszíne

Ma találkozik először Donald Trump és Vlagyimir Putyin. Az amerikai és az orosz elnök a hamburgi G20-as csúcson tárgyal személyesen, a várakozások szerint Szíriáról, Ukrajnáról és az amerikai elnökválasztás állítólagos orosz befolyásolásáról.

Csatatérré változott hajnalra a G20-as csúcstalálkozó helyszíne: Hamburgban a kapitalizmusellenes tüntetők rongálva és gyújtogatva üzentek a világ 20 legnagyobb gazdaságának. A szélsőbaloldali demonstrálók a rendőrökkel is összecsaptak, 76 egyenruhás meg is sérült. A napok óta tartó tiltakozási hullám péntek napközben is folytatódhat. A hamburgi esemény legnagyobb érdekessége, hogy itt találkozik először Donald Trump és Vlagyimir Putyin. Az amerikai és az orosz elnök egy sor vitás kérdésről egyeztethet: a szíriai és az ukrajnai konfliktus mellett az amerikai elnökválasztás állítólagos orosz befolyásolásáról is.

„Ha Putyin előáll valami nagyszabású tervvel, hogy hogyan oldja meg egymaga a szíriai vagy az ukrajnai válságot, Trump azonnal óvatoskodni kezd majd, hiszen Putyinnak illene tudnia, hogy ezt ezen az első találkozón nem lehet véghezvinni. És ha Putyin ezzel próbálkozna, az amerikaiaknak úgy tűnne, hogy Putyin a saját bábját választatta meg a Fehér Házba” – mondta a Brookings Institution vezető elemzője, Michael O’Hanlon.

A G20-as találkozó két főtémája a klímaváltozás és a kereskedelem lehet, az Egyesült Államok mindkét téren teljesen mást képvisel, mint az Európai Unió. Trump kilépett a károsanyag-kibocsátást korlátozó párizsi egyezményből, kereskedelmi téren pedig az amerikai áruk védelmét és a külföldi befolyás visszaszorítását tűzte ki célul.