Családok ezreit szakította szét a blokád

Nem elég a Katart embargó alatt tartó országoknak, hogy Doha megállapodott a terror elleni harcról az Egyesült Államokkal: Szaúd-Arábia és társai nem bíznak a katariakban. Az Öböl menti olajmonarchia lakosai továbbra is csak drágán jutnak élelmiszerhez, miközben a diplomáciai konfliktus több ezer családot szakított szét a kölcsönös kitiltások miatt.

Lassan másfél hónapja tart a Katar elleni embargó. Az Öböl menti olajmonarchiát a többi közt azért közösítették ki a szomszédai, mert korábbi ígérete ellenére továbbra is támogatja a Muszlim Testvériséget, amely Egyiptomban és Szaúd-Arábiában is a kormány első számú ellensége, és terrorszervezetnek számít. A szárazföldi, légi és vízi blokád miatt Katar sokkal nehezebben és drágábban jut élelemhez, mint az embargó előtt.

„A metélőhagyma régen nem számított ritkaságnak, általában 3-4 riálba került kilója. De a diplomáciai válság kirobbanása után napokig nem találtuk meg ezt a hozzávalót a piacon. Most már lehet kapni, de az ár a korábbi 10-szerese” – nyilatkozta egy katari kínai étterem vezetője.

De van ennél súlyosabb következménye is a diplomáciai konfliktusnak: a kölcsönös kitiltások már több mint 6 ezer katari családot szakítottak szét.



„Azt mondták nekünk, hogy minden bahreini, emírségekbeli és szaúdi állampolgárnak távoznia kell. Először nem hittük el, de aztán tényleg így történt. Ez egy rémálom. Alig alszunk. Szörnyű időszak ez nekünk. Emiatt egyedül maradtam, a gyerekeim nélkül. Miért csinálják ezt velünk? Miért felejtik el, hogy mi itt az Öböl menti országokban mindannyian egy keveréket alkotunk?” – panaszolja egy katari lakos.

A konfliktust a katariakkal és a szaúdiakkal is szövetséges Egyesült Államok enyhítené. Az amerikai külügyminiszter jelenleg is békítő körúton van az Öböl menti országokban. Rex Tillerson kedden megállapodást kötött Katarral a terror elleni közös harcról, de Szaúd-Arábia szerint ez még kevés ahhoz, hogy feloldják a Doha elleni embargót: Rijád ezt azzal indokolja, hogy Katarban egyszerűen nem lehet megbízni, hiszen a korábbi megállapodást is felrúgta.