Colleen Bell is beállt tüntetni

A volt budapesti nagykövet is részt vett egy tengerentúli demonstráción a CEU mellett.

Péntek este a New York-i magyar főkonzulátus előtt 35-40-en demonstráltak az egyetemért, amerikai és más nemzetiségű volt CEU-s diákok, New Yorkban élő magyarok. Az épületben egy tudományos esemény zajlott, amelyen részt vett a volt budapesti nagykövet is, és kifelé jövet férjével beállt a tüntetők közé.

