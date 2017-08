Churchillhez hasonlítják Orbánt

Újra népszerű a militarizmus Japánban. Winston Churchillhez hasonlítja Orbán Viktort egy amerikai politikai szaklap. Feladta a küzdelmet a japán bálnavadászok ellen legnagyobb ellenfelük. Külföldi lapszemle.

A békepárti évtizedek után lassan újra visszatérhet a militarizmus a japán közfelfogásba – írja a New York Times. Az amerikai napilap beszámolója szerint ez egyrészt Abe Sinzó nemzeti öntudatot erősítő politikájának, másrészt az utóbbi hónapokban egyre sűrűbbé váló észak-koreai biztonságpolitikai fenyegetésnek köszönhető. A kommunista remeteállam nukleáris és rakétakísérletei miatt már a társadalom azon része is megváltoztatta korábbi pacifista véleményét, akik eddig ellenezték Abe hadseregfejlesztő és védelmi reformjait.

Magyarország példáját követheti az Egyesült Államok politikája a The American Prospect című liberális negyedéves politikai szaklap szerint. A cikk azt állítja, Orbán Viktor folyamatosan kihívások elé állítja a pluralista vívmányokat, a sajtót, az igazságszolgáltatást, a jogállamiságot és a kisebbségi jogokat, valamint bevezette az úgynevezett illiberális kormányzás fogalmát. A lap szerint amellett, hogy ezt a kommunikációt vette át Lengyelország, valamint a francia, a holland és az osztrák radikális jobboldal is, idéz egy republikánus képviselőt, aki szerint az utókor Winston Churchillhez fogja majd hasonlítani Orbánt.

Nem üldözi tovább a japán bálnavadászokat a Sea Shepherd állatvédő szervezet – számol be a BBC. Az agresszív módszereiről is ismert csoport közölte: nem tudják már felvenni a versenyt a japán hajók felderítő rendszereivel, amelyek segítségével a vadászflotta ki tudja kerülni az állatvédők hajóit. A Sea Shepherd azt is megjegyzi: szerintük Ausztrália, az Egyesült Államok és Új-Zéland összejátszik Japánnal a bálnavadászat kérdésében.