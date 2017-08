Charlottesville-i pokol: az ellentüntetők közé hajtott egy autó

Rendkívüli állapotot hirdettek az egyesült államokbeli Charlottesville városában, ahol szélsőjobboldaliak csaptak össze az ellentüntetőkkel. A rendőrség csak késve avatkozott közbe, és azt sem tudta megakadályozni, hogy egy autó behajtson az ellentüntetők közé. Később egy rendőrségi helikopter is lezuhant. Donald Trump elnök elítélte a gyűlöletet és az erőszakot.

Charlottesville városában péntek este kezdődtek a rendbontások. A Virginia államban található településen egy szélsőjobboldali csoportosulás szervezett tiltakozó menetet, amiért eltávolítják a polgárháború legendás tábornokának, a konföderációs Délért harcoló Robert Lee-nek a szobrát. Lee tábornok sokak szemében nemzeti hős, mások azonban a rabszolgatartó déli államok jelképét látják benne.

A demonstrálók között a fehérek felsőbbrendűségét hirdető fajvédők is megjelentek, és a Ku-Klux-Klan fajvédő szervezet tagjai is felbukkantak. A szélsőség azonban az ellentáborban is ott volt, a Fekete Életek Számítanak nevű mozgalmat sokan nem csupán fekete jogvédő szervezetnek, hanem rasszista fehérgyűlölő csoportnak tartják.

A két csoport szabályos utcai csatát vívott: botokkal verték egymást, és füstgránátot hajítottak egymásra.

Az erőszakos összecsapásokat követően egy kocsi szándékosan az ellentüntetők közé hajtott, majd kitolatott, és továbbment. Egy ember meghalt, 19-en megsebesültek, közülük többen súlyosan. A gépkocsi sofőrjét, a 32 éves James Alex Field Juniort letartóztatták.

Virginia állam demokrata párti kormányzója rendkívüli állapotot hirdetett a városban. Terry McAuliffe elfogadhatatlannak nevezte a történteket – illetve a retorikát –, és közölte, hogy „a szólásszabadság nem az erőszak szabadságát jelenti”.

„Van egy üzenetem a Charlottesville-be érkező, fehér felsőbbrendűséget hirdetőknek és neonáciknak. Az üzenet egyszerű és világos: menjetek haza!” – fogalmazott Terry McAuliffe kormányzó.

Donald Trump elnök, aki éppen szabadságát tölti golfklubjában, először Twitter-bejegyzésben ítélte el az erőszakot, majd személyesen is egységre szólított fel. „Épp most beszéltem Virginia állam kormányzójával, akivel egyetértettünk abban, hogy véget kell vetnünk a gyűlöletnek és a megosztásnak. Egyesülnünk kell, hiszen olyan amerikaiak vagyunk, akik szeretik a hazájukat” – fogalmazott Trump, majd a rend és a törvényesség gyors visszaállítására, valamint az ártatlan életek megóvására szólított fel.

Trumpot politikai ellenfelei azzal bírálták, hogy az erőszak felelőseit nem nevezte meg, és nem ítélte el a fehér felsőbbrendűséget hirdetőket.

Később Charlottesville közelében lezuhant egy rendőrségi helikopter, a rajta utazó két rendőr meghalt. Ezzel háromra növekedett a halálos áldozatok száma.