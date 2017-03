Cáfolják, hogy Obama lehallgatta volna Trumpot, hogy Clintont segítse

Barack Obama szóvivője cáfolta, hogy lehallgatta volna Donald Trumpot a tavalyi választási kampány idején. Az amerikai elnök pártjának több szenátora is az ügy kivizsgálását sürgeti. Az új amerikai elnök tegnap bizonyítékok nélkül állította, hogy elődje októberben lehallgatta a telefonját.

Trump-párti tüntetők és ellenzők próbálták egymást túlüvölteni a kaliforniai Berkeley-ben. A balos többségű városban az amerikai elnök hívei az Egyesült Államokat éltették, míg a demokrata hívek náci söpredéknek nevezték a szerintük rasszista elnök híveit. A szájkaratét azonban ökölharc váltotta fel. A több száz fős tömegben többen is egymásnak estek. Volt, akinek a fogát ütötték ki. Végül a rendőrök vetettek véget a dulakodásnak. A hatóságok egy embert vettek őrizetbe. Berkeley-ben egy hónapja maszkos tüntetők akadályozták meg, hogy az Alt-right egyik legismertebb Trump-párti figurája beszédet mondjon.

Távollétében is megtartották Washingtonban a „March 4 Trump” menetet az elnök támogatói. A szójátékot is rejtő jelmondat jegyében a tömeg a Washington-emlékműtől a Fehér Házig vonult, és az elnöki rezidencia jelenlegi lakóját éltette.

A tömegben egy Trump-imitátor is megjelent. „Leültem Obama elnökkel, az átadás idején, és azt hittem, jól kijövünk egymással, és azt mondta nekem, megválasztott elnök úr, kisfiú korom óta mindenáron elnök akartam lenni. Az mondtam, ezt sikerült. Azt hittem, rendes fickó lesz, de aztán hirtelen kiderítettük, lehallgatott bennünket, mint Richard Nixon. Ez ma reggel kitwitteltem, többször is. Még több mindent is leleplezünk, ez szörnyű dolog” – mondta Trump-hasonmás.

Az igazi Donald Trump szombaton új Watergate-botrányt emlegetett microblogjában. Az amerikai elnök azt állítja az egyik tanácsadójához köthető hírportálra hivatkozva, hogy elődje, Barack Obama lehallgattatta a kampányban. Trump bizonyítékot nem tett közzé a Twitteren.

„Egy jó ügyvéd sokat ki tudna hozni abból, hogy Obama elnök októberben, a választás előtt nem sokkal lehallgatta a telefonomat. Ez Nixon/Watergate. Rossz fickó!” – írta az amerikai elnök.

Az FBI azt vizsgálta titkosszolgálati eszközökkel az elnökválasztási kampány alatt, hogy Trumpék kapcsolatban állnak-e az oroszokkal. A megfigyelést a Trump által hivatkozott cikk szerint azután is folytatta az FBI, hogy nem talált kapcsolatot az oroszok és a republikánusok között. Trump azzal vádolja Obamát, hogy az amerikai hatóságokat is bevetette párttársa, a demokrata Hillary Clinton győzelme érdekében.

Több republikánus szenátor viszont bizonyítékot vár az elnöktől a súlyos állításokkal kapcsolatban. „Nagyon aggódom, hogy az elnökünk azt sugallja, hogy az előző elnök jogellenes dolgot tett. Nagyon aggódnék, ha az Obama-kormány képes lett volna törvényesen bizonyítékot szerezni a Trump-kampánystáb külföldi kormányokkal folytatott kapcsolatáról. Az Egyesült Államok szenátoraként feladatom, hogy a végére járjak ennek. Ígérem, hogy megteszem” – mondta Lindsay Graham.

Az Egyesült Államokban csak akkor lehet bárkit lehallgatni bejelentés nélkül, ha az illető nagy valószínűséggel egy külföldi hatalom ügynöke. Barack Obama szóvivője az üggyel kapcsolatban csak annyit közölt, az elnök nem rendelte el egy amerikai állampolgár lehallgatását sem.