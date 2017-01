Bujkál a Trump-botrányt kirobbantó brit kém

Nemcsak a megválasztott amerikai elnök, hanem Oroszország bosszújától is tartania kell annak a kémnek, aki a Donald Trumppal kapcsolatos titkosszolgálati jelentéseket készítette.

„Viseljék gondját a macskámnak” – ennyit kért a volt brit kém a szomszédoktól, és eltűnt, írja a Daily Mail. A brit lap szerint a Trump-botrányt kiváltó Christopher Steele elrejtőzött, mert fél az orosz megtorlástól. Tegnap hagyta el London környéki otthonát, és a jelek szerint a távozás annyira sietős volt, hogy a villanyt is égve felejtette. A Daily Mailnek nyilatkozó titkosszolgálati forrás szerint Steele már akár külföldön is lehet. A londoni orosz nagykövetség csak olajat öntött a tűzre az esettel kapcsolatos Twitter-üzenettel, amelyben megjegyzi, hogy egy brit titkos ügynök sohasem lehet „volt ügynök”, és hogy Steele cselekedete nemcsak az amerikai elnök, hanem Oroszország ellen is irányult.

Az oroszok Obama számlájára írják a NATO keleti szárnyának megerősítését. A TASS orosz hírügynökség beszámolója szerint a távozó amerikai elnöknek a szándéka, hogy minél inkább összekuszálja az orosz–amerikai kétoldalú kapcsolatokat, mert azt akarja, hogy az új amerikai vezetés az Oroszország iránti ellenséges politika túszává váljon. Az amerikai katonák Lengyelországba érkezésére Marija Zaharova külügyi szóvivő úgy reagált, hogy a lépés destabilizálja Európa biztonságát, és egyúttal annak a reményének adott hangot, hogy az új amerikai kormányzat nem követi ezt az irányvonalat.

Németország március közepén megkezdi a menedékkérők visszaküldését Görögországba – írja egy angol nyelvű macedón hírportál. A szkopjei Independent értesülései szerint a németek ezzel figyelmen kívül hagyják azt a korábbi döntést, hogy a menekülteket öt évig nem toloncolják vissza Görögországba az ott uralkodó rossz életkörülmények miatt.

