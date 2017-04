Brüsszelben tüntetett Soros ellen a CÖF

Az Európai Bizottság alelnöke már a brüsszeli vitanap megkezdése előtt bejelentette, hogy megkezdik a kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen. Az unió első lépésben figyelmeztető levelet küld Budapestnek a felsőoktatási törvény miatt, a testület szerint ugyanis uniós jogot sért a jogszabály, mert korlátozza a szabad szolgáltatásnyújtás elvét. Brüsszelben a lex CEU ellen és mellett is tüntettek.

Az Európai Bizottság alelnöke még a Magyarországról szóló parlamenti vita előtt bejelentette, a brüsszeli testület figyelmeztető levelet küld Budapestre a lex CEU-ként elhíresült jogszabály miatt.

hirdetés

Valdis Dombrovskis elmondta, elvégeztek egy mélységi, jogi értékelést, s ennek alapján fogalmazták meg a letelepedés és a szolgáltatás szabadságával kapcsolatos kérdéseiket. Valdis Dombrovskis azt is hozzátette, a menekültügy kérdésében további párbeszédeket folytatnak a magyar kormánnyal és a hatóságokkal.A magyar kormánynak két hónapon belül válaszolnia a bizottság aggályaira hivatalos levélben. Ha a törvényen változtatni kell, arra további két hónapja marad az Orbán-kabinetnek. Ha ezt nem teszik meg, akkor az Európai Unió Bíróságára kerül az ügy.

A bejelentés után a magyar felsőoktatási törvény ellen tüntettek az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt. A civilek szerint a magyar kormány intézkedésével súlyos támadást intéz az egyetemi szabadság és a civil szervezetek ellen, továbbá folytatólagosan megsérti a menedékkérők és migránsok jogait védő nemzetközi szerződéseket.

De tüntettek a belga fővárosban a jogszabály mellett is. Ezt a megmozdulást a Civil Összefogás Fórum tartotta. A magyar kormányhoz közel álló, önmagát függetlennek tartó civil szervezet „Hajrá Viktor!” és „Stop Soros lobby!” feliratú transzparensekkel tiltakozott. A Hvg.hu értesülései szerint a CÖF vezetősége és a demonstráción részt vevő kormányközeli újságírók is repülőn érkeztek Brüsszelbe. A helyszínen volt többek között Csizmadia László, a CÖF elnöke, illetve Stefka István, a PestiSrácok lapigazgatója is.

Csizmadia a helyszínen azt mondta, „egyetlen egy ember, egy pénzuzsorás nem határozhatja meg Európa sorsát. (...) Nem látjuk azt, hogy Soros György és az ún. karitatív szervezetei becsületesen dolgoznának, hanem az embercsempészekkel fogtak össze. (...) Mielőtt eljöttem, derítettük ki, hogy a bírósági bejegyzés alapján Nyitott Társadalom Alapítvány az elmúlt évben 22 milliárd forintot kapott, az előző évben pedig 15 milliárd forintot.” Hozzátette, szervezetük kész maradéktalanul elszámolni a költségvetésével az illetékes hatóság előtt.

hirdetés

Mivel a szervezetnek nem volt engedélyük, a tüntetést a belga rendőrség felszámolta.