Brüsszel odacsap a lengyeleknek

Egy hónapot adott az Európai Bizottság Lengyelországnak, hogy módosítsanak a bírói törvényen a brüsszeli kifogások szerint – ellenkező esetben az Európai Bíróságon eljárás indul a lengyel kormány ellen. A varsói vezetés saját embereit ültette az alkotmánybíróságba, és törvénybe is iktatta ennek gyakorlatát. Brüsszel és Varsó az utolsó európai őserdő kiirtása miatt is szembe került – a lengyelek nem tartják be az Európai Bíróság döntését, és nem állítják le a fakivágást.