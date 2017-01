Brexit: Theresa May minden szálat elvágna az EU-val

Egykori ellenségével fogott kezet az amerikai külügyminiszter, John Kerry vietnami látogatásán, és úgy tűnik, a brit kormány nem akar finomkodni az EU-ból való kilépéssel. Nemzetközi lapszemle.

Találkozott egykori ellenségével az amerikai külügyminiszter Vietnamban – jelentette a BBC. John Kerry ellátogatott arra a helyre, ahol a vietnami háború idején lelőtt egy ellenséges katonát, miután alakulatát lesből megtámadták az észak-vietnami csapatok. A leköszönő amerikai külügyminiszter az észak-vietnami alakulat egyik még élő tagjával is találkozott. Üdvözölték egymást és kezet fogtak.

Oroszország évek óta törekszik a közvélemény és a politikai viták befolyásolására az Európai Unió országaiban, és igyekszik éket verni Európa és az Egyesült Államok közé – állapították meg német nemzetbiztonsági szolgálatok a Der Spiegel című német hírmagazin értesülése szerint. A külföldi hírszerzés és a belső elhárítás jelentése szerint az orosz vezetés szisztematikusan igyekszik kiélezni a társadalmi konfliktusokat, és törekszik a transzatlanti szövetség megkérdőjelezésére, Európa és az Egyesült Államok kapcsolatának gyengítésére.

Vasárnapi brit sajtóértesülések szerint Theresa May miniszterelnök „teljes körű Brexit” terveit készül bejelenteni. Erről több euroszkeptikus brit lap, köztük The Sunday Times is beszámolt. A brit politikai szótárban meghonosodott kemény Brexit kifejezés azt a forgatókönyv-változatot jelenti, amelynek alapján az Egyesült Királyság az EU-tagság megszűnésével együtt kivonulna az Európai Unió egységes belső piacáról és a vámunióból is.