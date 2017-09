Bosszút áll az oroszokon Trump

Egy napot kapott az amerikai elnöki hivataltól az orosz külügy, hogy kiürítse a San Franciscó-i konzulátusukat és két másik kereskedőházat. Az amerikai vezetés azt bosszulja meg, hogy az oroszok nyáron kiutasítottak 755 diplomatát. A diplomáciai büntető akciók azután kezdődtek, hogy kiderült, hogy az orosz titkosszolgálat beavatkozott a tavalyi amerikai választásba.

„A San Franciscó-i konzulátust, illetve a washingtoni és New York-i kereskedőházat szeptember másodikáig kell kiüríteniük az oroszoknak. Erről a korábbi orosz kiutasításokra válaszul döntöttünk, ettől függetlenül szeretnénk megakadályozni a kapcsolatok folyamatos romlását, és keressük a lehetőséget a viszony javítására” – ígérte az elnöki szóvivő, Sarah Huckabee.

Diplomáciai szempontból nem az épületek bezáratása, hanem az azonnali kiürítés szokatlan.

„Amikor az oroszok zárattak be amerikai konzulátust, egy hónapot adtak a kiürítésre, a függőben lévő dokumentumok elintézésére. Most semmi figyelmeztetés nem volt, én is reggelizés közben hallottam a hírekben” – mondta egy amerikai orosz, aki az útlevelét próbálta átvenni.

Tavaly derült ki, hogy az orosz titkosszolgálat áll a Demokrata Párt elleni internetes támadások mögött. Barack Obama elnök harmincöt orosz diplomatát utasított ki, Vlagyimir Putyin orosz államfő akkor nem reagált, megvárta, milyen elnök lesz Donald Trump. Miután kiderült, hogy ő se oroszbarát, Putyinék 755 amerikai diplomatát kiutasítottak Oroszországból. Erre válasz most az amerikai konzulátusbezáratás.

„Putyin elnök úr sokszor elmondta, hogy nem célunk csatározni Amerikával. Oroszország érdeke a konstruktív együttműködés, ezért mi arra várunk, hogy normalizálódik a helyzet. Csak a tangóhoz két ember kell. Amerika a társastánc helyett most az individualista breaktáncot választotta” – mondta Szergej Levrov orosz külügyminiszter.

Az FBI szerint tény, hogy az oroszok huszonkét államban bejutottak a választási rendszerbe, a kampányban pedig szivárogtatásokkal és álhírek segítettek Donald Trumpnak. Jelenleg egy törvényhozási bizottság, az FBI és egy speciális ügyész is vizsgálja az orosz módszereket, és hogy Trump tudott-e ezekről.