Bódult állapotban szavazhatnak a németek

Egyre több a nemi erőszak Olaszországban. Eladják történelmi székházukat a francia szocialisták. Részegen is lehet szavazni a német választásokon.

A törvények szigorítását követeli Róma polgármestere a nemi erőszak terjedése miatt – írja a The Local olaszországi kiadása. Virginia Raggi úgy fogalmazott: szeptember Olaszország fekete hónapja volt, és gyalázatos, ami a nőkkel történik. A napokban a szicíliai Cataniában egy orvost erőszakolt meg egy férfi, aki betegnek tettette magát. Vasárnap éjjel Róma egyik parkjában esett nemi erőszak áldozatául egy német nő, szeptember elején pedig Riminiben egy négyfős banda gyalázott meg egy lengyel turistát. Róma polgármestere szerint a biztonság növelése érdekében újabb biztonsági kamerákat kell felszerelni, valamint javítani kell a közvilágítást és az éjszakai közlekedést. Sok olasz városban a taxik már kedvezményesen szállítják haza azokat a nőket, akik egyedül közlekednek az éjszakában, írja a The Local.

Eladja történelmi székházát a francia Szocialista Párt. A párizsi belvárosban található, háromezer négyzetméteres palotát még 1980-ban vásárolták meg a szocialisták. Az épület Francois Mitterrand elnöksége idején hatalmi szimbólummá vált. A baloldali párt most egyrészt azért adja el az ingatlant, mert a súlyos választási vereségek miatt csökkent az állami támogatása, másrészt sokan úgy vélik, hogy az egyik legmenőbb negyedben lévő központtal nem lehetnek hitelesek a választók szemében. Az új székhely egy párizsi elővárosban vagy egy északi, szegényebb kerületben lehet. A Szocialista Pártnak tavaly még 284 képviselője volt a nemzetgyűlésben, ma már viszont csak 31 van.

A vasárnapi német választás kevésbé ismert szabályairól közöl cikket a Die Welt. A szavazásra jogosultak például akár ittas állapotban is leadhatják a voksukat, amennyiben normálisan viselkednek. Ha viszont zavarják a választás folyamatát, akkor a választási bizottság elnöke kidobathatja őket. Tilos viszont kitöltött szavazólappal szelfiket készíteni, mivel ez sértené a választás titkosságát. Aki mégis ezt teszi, akár két év börtönbüntetést is kaphat. Szintén tilos olyan ruhában voksolni, amelyen pártlogó szerepel. A szavazófülkébe pedig csak olyan gyereket vihetnek be a felnőttek, aki még nem tud olvasni – írja a német konzervatív lap.