Bocsánatot kértek Assange-tól

Fegyverkezési verseny kezdődött Horvátország és Szerbia között. Sarah Palin bocsánatot kért a WikiLeaks alapítójától azért, hogy korábban az al-Kaida terroristájához hasonlította.

Szerbia 9 katonai helikoptert szerez be, Németország pedig további négyet ad ajándékba Szerbiának – írja a zágrábi Vecernji list. A zágrábi napilap szerint a szerbek december 28-án írták alá a kilenc helikopter beszerzéséről szóló megállapodást az Airbussal. Ezek közül hat helikopter kerül a hadsereghez, hármat pedig a szerb rendőrség kap. A gyártó cég szakmai támogatást is biztosít a gépek használatához, fenntartásához és javításához. Szerbia december második felében 6 MiG–29-es vadászgépet kapott ajándékba Oroszországból, néhány napra rá a horvát államfő bejelentette, hogy a horvát kormány 2017 végén nyugati harci gépeket vásárol.

A török elnök arra szólította fel az ország lakosságát, hogy vessenek be mindent a gazdaság újraélesztéséért. „Termeljetek, vásároljatok, áruljatok, fogadjatok alkalmazottakat, ruházzatok be és élesszétek újra a piacot” – jelentette ki Recep Tayyip Erdogan egy helyi vezetőknek tartott tanácskozáson. A török elnök az infláció emelkedése ellenére bejelentette, hogy az összes banknak, beleértve az állam által működtetett központi bankot is, csökkenti kell a kamatokat, hogy növelje a fogyasztást.

Sarah Palin bocsánatot kért a WikiLeaks alapítójától azért, hogy korábban az al-Kaida terroristájához hasonlította. A volt amerikai alelnökjelölt és volt alaszkai kormányzó Facebook-bejegyzésében kért elnézést, és egyúttal arra szólította fel követőit, hogy nézzék meg a Fox televízió által készített Assange-interjút. Az interjúban Julian Assange kategorikusan cáfolta, hogy a portál által nyilvánosságra hozott dokumentumok orosz forrásokból származnak. A Fox News azután készített interjút a WikiLeaks alapítójával, hogy a hírek szerint Assange-t a CIA elrabolta Ecuador londoni nagykövetségéről.

