Blokád alatt a szakadárok uralta Kelet-Ukrajna

Megosztás KK, 2017. március 16., csütörtök 12:32

Gyakorlatilag kereskedelmi blokád alá helyezte az ukrán kormány a szakadárok uralta Kelet-Ukrajnát. A Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács közúton és vasúton is megtiltotta az áruszállítást. A blokád ugyanakkor Ukrajnát is sújthatja: szén- és energiahiányhoz vezethet az ország többi területén is.