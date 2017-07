Bevándorlás: „a magyar modell megelőzte a korát”

A migráció kezelésének magyar modelljét dicséri egy brit napilap.

Magyarországnak volt igaza a migránsválságban – ezzel a címmel közölt elemzést a The Times. A konzervatív brit napilap szerint a bevándorlás kezelésének magyar modellje megelőzte saját korát. A magyar miniszterelnöknek két fontos kérdésben igaza van: Európa csak sodródik a bevándorlás ügyében, a nemzetállamok feladata pedig a megfelelő egyensúly kialakítása a bevándorlók és a lakosság között. A cikkíró szerint az EU-ban sokan beletörődtek abba, hogy a külső határok megerősítése a követendő út. A lap ugyanakkor megjegyzi azt is, hogy Orbán Viktor korántsem szent: a vele szembeni aggályok nyilvánvalóan megalapozottak, nem utolsósorban a Soros György elleni gyűlöletteljes kampánya miatt. Az sem bizalomgerjesztő, amikor az etnikai homogenitást nevezi a gazdasági siker kulcsának, és miközben a liberális EU ellenségeként állítja be magát, az uniós támogatásokat örömmel elfogadja – írja a brit lap.

hirdetés