A dízelmotorok részleges betiltásáról tárgyal ma a német kormány az autógyártókkal és környezetvédelmi szakértőkkel. A gyártók szerint elég az autók szoftverét átírni a kisebb károsanyag-kibocsátáshoz, a kormány viszont garanciát kér a nitorgén-oxidok csökkentésére.

Stuttgart az első német város, ahol betiltanák a dízelautókat, mert a levegő minősége rendszeresen az egészségügyi határérték alatt van. A kezdeményezéshez Berlin és München is csatlakozna.

„Az autógyártóknak átfogó tervet kell bemutatniuk a károsanyag-kibocsátás csökkentésére, csak így kerülhetik el a kitiltást. Ha egy év múlva is olyan magas lesz a nitorgén-oxid a városokban, akkor nehéz helyzetben lesznek” – fenyegetőzött Armin Laschet tartományi vezető.Stuttgartban van a Mercedes és a Porsche központja. Mindkettőnél felmerült, hogy a Volkswagenhez hasonlóan csaltak a dízelek károsanyag-kibocsátásával. Stuttgarti a Bosch is, amely állítólag a csaló szoftvert írta a Volkswagennek. A német kormány szerdán egyeztet a gyártókkal a dízelek kitiltásáról.„A találkozó célja, hogy a politikusok tisztázzák az autóiparral, mik az elvárások. Az egyik kérdés, hogy a gyártók miként manipulálták a kibocsátási adatokat, és milyen kártérítést terveznek. A másik, hogy 28 német városban vannak problémák a nitrogén-oxid-kibocsátással, és tudni akarjuk, hogy az autógyárak mit terveznek” – mondta Ulrike Demmer kormányszóvivő.Az autógyárak szerint jó lenne, ha a politikusok valósághűvé tennék a jelenleg irreális európai károsanyag-mérési ciklust. Az ugyanis csak szoftver kérdése, hogy egy dízelből mennyi káros anyag jön ki. A Volkswagen is a szoftvert írta át a saját botránya után.„Mi értelme van egy szoftverfrissítésnek, ha az autó fizikai alkatrészei nem változnak? Ez az emberek átverése, pedig őket már azzal átverték, hogy eladták nekik az autót. A német autóipar nyeresége tavaly 36 milliárd euró volt adó előtt, megtehetik, hogy saját zsebből fizessenek” – jelentette ki egy környezetvédelmi szakember, Jürgen Resch.A gyártók érvelése szerint a teljes környezetszennyezésnek csak a harmada származik a járművektől, a fűtés és az állattartás szennyezőbb. A járművek szennyezésének pedig szintén csak a harmada származik személyautókból, a teherautók, hajók kibocsátása rosszabb. Egyébként ha a dízeleket kitiltják a német városokból, a szennyező járművek minden bizonnyal Kelet-Európába kerülnek.