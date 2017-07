Betelt a pohár a Soros-ellenes plakátkampány miatt

Elege lett a magyarországi Soros-ellenes plakátkampányból és a kormányzati összeesküvés-elméletekből az Európai Bizottságnak. A brüsszeli testület első alelnöke szerint a magyar kormány állításai olyannyira nevetségesek, hogy reagálni is kínos rá.

Június végén öntötték el a magyar közterületeket a Soros Györgyöt támadó plakátok. A miniszterelnök egy héttel később, július 7-én kitért a közrádiónak adott interjúban a hivatalosan tájékoztatási kampánynak nevezett kormányzati propagandára.

„Akik Afrikából jönnek, azok egyértelműen, több mint 80 százalékot meghaladó arányban, most már a nyugat-európaiak szerint is, tehát a migrációt támogató európai kormányok szerint is gazdasági menekültek, őket akarják behozni. Soros György tervét hajtják végre Brüsszelben, szerintem helyes, ha a magyarok erről tudnak” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor azt is mondta, hogy az Európai Bizottság közös menekültügyi hatóságot hozna létre, amely eldöntené a tagállamok helyett, hogy az Európai Unió kiket fogad be.

„Ez az állítás röhejes” – üzente Orbán Viktornak a napokban az Európai Bizottság holland alelnöke, akinek belügyi biztosként a migráció szabályozásába is van beleszólása. Frans Timmermans szerint az Európai Unió az elmúlt két évben komoly erőfeszítéseket tett a külső határok védelméért és az illegális bevándorlás megfékezéséért.

Az Európai Bizottság szóvivője nem kommentálta a Bizottság második emberének közleményét. „Azt gondolom, hogy Frans Timmermans közleménye a magyarországi kampányról önmagáért beszél, nem szükséges semmit sem hozzátenni, az első alelnök szerette volna nyomon követni ezt a vitát, és ezért tette ezt a nyilatkozatot” – jelentette ki Margaritisz Szkínasz.

Korábban Soros György is visszautasította a magyar kormánynak azt az állítását, hogy egymillió migráns Európába telepítését pénzeli. A magyar származású üzletember jelenlegi álláspontja az, hogy az Európai Uniónak néhány százezer átvilágított, tehát valóban menekültnek minősülő embert kellene befogadnia a válságövezetekből.

Frans Timmermans leszögezte azt is, hogy ennek a nem létező tervnek értelemszerűen nem része az sem, hogy az újonnan felállítandó európai menekültügyi hivatal majd tagállami hatásköröket von el. Timmermans kijelentette, a menekültügyi eljárásokat továbbra is a tagállamok saját hatáskörben fogják lefolytatni.