Benyújtották a számlát Merkelnek hétvégén

Főleg menekültpolitikája miatt vesztett szavazókat Angela Merkel. Nem hozott gazdasági csodát a bevándorlás. Nem szabad szőnyeg alá söpörni az integrációs problémákat.

A rendíthetetlen - ezzel a címmel közölt kommentárt Angela Merkelről a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A német konzervatív lap szerint a Kereszténydemokrata Unió annyi szavazót vesztett a hétvégi választáson, hogy a kancellárnak változtatnia kellene a politikáján. Ő azonban ezt nem akarja felismerni. A szerző szerint amióta Merkel vezeti a CDU-t, a párt új, balközép szavazókat szerzett, viszont konzervatívokat veszített. Utóbbiak közül sokan az Alternatíva Németországnak nevű pártra szavaztak, és ezzel főleg Merkel menekültpolitikája ellen tiltakoztak. A határok megnyitása után kialakult helyzet ugyanis megrendítette az állam és a jog uralmába vetett hitüket. Az a benyomásuk támadt, hogy a politikai elit nem akar tudomást venni a kontrollálatlan, tömeges bevándorlás következő generációkat is terhelő következményeiről. Emiatt nyújtották be a számlát a kormányzó pártoknak vasárnap, írja a német konzervatív lap.

A migráció és az elmaradt gazdasági csoda - ezt a címet adta a bevándorlás hatásairól szóló cikkének az osztrák Die Presse. A polgári-liberális napilap szerint a Németországba érkezett egymillió menedékkérőből eddig 150 ezer talált állást, és hasonló a helyzet Ausztriában is. Ez pedig gazdasági csoda helyett jelentős és tartós terhet jelent a szociális rendszernek. Erről a problémáról azonban nagyrészt hallgat a politikai elit Németországban és Ausztriában, pedig a közvéleményt nagyon is foglalkoztatja a migráció. A szerző szerint szükség van bevándorlásra, de azt szabályozni kell. Amíg a politikai elit fél a problémákról vitázni, addig kellemetlen meglepetések fogják érni, ahogy ezt a német választások is jelzik.

A muszlim bevándorlás nem csak a választási kampányban téma, hanem a következő években és évtizedekben is valószínűleg az lesz, írja a Der Standard. Az osztrák liberális lap szerint sok embert irritál, hogy egy meglehetősen más kultúra betör a mindennapi életébe. A már itt élő bevándorlók nagy része nem fog elmenni, ezért segíteni kell őket, hogy behozzák képzettségbeli hátrányukat. Akik viszont nem hajlandók integrálódni, például nem küldik iskolába a gyerekeiket, azoknak végső esetben csökkenteni kell a szociális támogatását. Ez nem lesz ugyan elég, de el kell kezdeni a szigorítást, és nem szabad többé félrenézni - írja az osztrák liberális lap.