Bekeményített Martin Schulz

Orbán Viktort is hibáztatta Angela Merkel az európai menekültválság miatt a német kancellárjelöltek vasárnap esti tévévitájában. A két legnagyobb német párt jelöltje, a kereszténydemokrata Angela Merkel és a szociáldemokrata Martin Schulz egyebek között a bevándorláspolitikáról és a német–török kapcsolatokról mondta el a véleményét. A szövetségi választást három hét múlva tartják.

Élesen bírálta egyebek mellett bevándorlási és menekültpolitikája, továbbá a nyugdíjrendszer állapota miatt Martin Schulz szociáldemokrata kancellárjelölt Angela Merkel hivatalban lévő kormányfőt a kancellárjelöltek vasárnap esti televíziós vitájában.

„Merkel asszony azt mondta egy interjúban a Welt Am Sonntagnak, hogy pontosan ugyanúgy cselekedne, mint 2015-ben. Én ezzel nem tudok egyetérteni, mert hibát követtünk el. Nem vontuk be az európai szomszédainkat korábban, és később úgy adtuk elő ezeket a dolgokat nekik, mint megmásíthatatlan tényt, így lehetővé téve a magyar miniszterelnöknek, Orbánnak és a lengyel kormánypárt vezetőjének, Kaczynskinek, hogy azt mondhassák, ők nem felelősek, cserbenhagyják Németországot, holott sok pénzt fizetünk ezeknek az országoknak. Ezért európai megoldással kell kezelnünk a migrációs problémát” – jelentette ki Schulz.

A politikus szerint a külső határok lezárása helyett egy közös uniós bevándorlási jogi rendszert kell kialakítani, kanadai, amerikai és ausztrál mintára, amely lehetőséget ad a legális bevándorlásra, aki pedig illegálisan lépi át az EU határát, azt vissza kell utasítani.

Angela Merkel szerint viszont akkor az volt a helyes döntés, amit a német kormány tett.

„Őszintén, ön szerint az lett volna a megoldás, hogy vízágyúkat vetünk be emberek ezrei ellen? Nem hiszem. Háromezer kilométeres határunk van, ezért a migráció okait kellett megfogalmaznunk. Természetesen kell hogy legyen kontroll, ezért vezettünk be határellenőrzéseket. De hogy Ausztriát és más országokat magára hagyunk… Az uniós–török megállapodásra is szükség volt, sok kritikát kaptam, amikor megszületett, de én még mindig nagyon jónak tartom” – mondta a kancellár.

A német–török diplomáciai viszállyal kapcsolatban Schulz a Törökországgal folytatott EU-csatlakozási tárgyalások megszakítását sürgette. Merkel szerint elsősorban gazdasági nyomást kell gyakorolni Ankarára.

Mindketten állást foglaltak a Koreai-félszigeten kialakult válság békés megoldása mellett. Martin Schulz kiszámíthatatlannak nevezte Donald Trumpot. Angela Merkel azt mondta az amerikai elnökről, hogy csak a közös értékek alapján hajlandó vele együttműködni.

A másfél órás vita után mindkét oldal magát jelentette ki győztesként.

Az ARD országos köztelevízió megbízásából végzett gyorsfelmérés szerint 55 százalék Angela Merkelt, 35 százalék Martin Schulzot találta meggyőzőbbnek. A másik országos közszolgálati televízió, a ZDF adatai alapján jóval szorosabb az eredmény, 32 százalék szerint a jobbközép CDU–CSU tizenkét éve kormányzó vezetője, 29 százalék szerint pedig az SPD-s jelölt szerepelt jobban.

A németországi szövetségi választást három hét múlva tartják.