Beárulná Trumpot Flynn

Mentességért árulná el a titkokat Donald Trump menesztett nemzetbiztonsági főtanácsadója.

Michael Flynn arról tehet vallomást, hogy Oroszország milyen szerepet játszott az amerikai választási kampányban. A tanácsadónak részben éppen azért kellett távoznia posztjáról februárban, mert Trump elnöki beiktatása előtt kétszer is találkozott Oroszország Washingtonban akkreditált nagykövetével, de ezzel kapcsolatban félrevezette az alelnököt, az elnököt pedig állítólag nem is informálta. Közben már a szenátus hírszerzési bizottsága is megkezdte a meghallgatásokat Trump és kampánycsapata esetleges oroszországi kapcsolatairól a tavalyi választási kampány alatt, illetve a moszkvai vezetés feltételezett beavatkozásáról.

hirdetés