Barcelonai terror: egy magyar nő a sérültek között

Egy magyar sérültje van a csütörtök esti barcelonai merényletnek, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. A támadással összefüggésben már három embert fogtak el.

Magyar Levente megerősítette, a halálos áldozatok között nincs magyar, egyetlen magyar nőről kaptak értesítést, aki könnyebb sérüléseket szenvedett; ő rövid ellátást követően már elhagyhatta a kórházat a csütörtök esti órákban.

A Cambrilsban történt későbbi merénylettel kapcsolatban egyelőre nem ismertek a sérültek állampolgársága, tette hozzá. Ebben a támadásban heten sérültek meg, halálos áldozatról egyelőre nem érkezett hír. Állampolgári érdeklődés ezzel az esettel kapcsolatban még nem érkezett a főkonzulátushoz, így remélhetően nincs magyar érintettje a merényletnek, emelte ki Magyar Levente.

A barcelonai főkonzulátus éjjel-nappal hívható A barcelonai magyar főkonzulátus áll mindenki rendelkezésére, folyamatos ügyeletet tartanak. A főkonzulátus a +34 629 745 593 telefonszámon érhető el!

Az államtitkár továbbá megjegyezte: a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyébként mély megdöbbenéssel értesült ezekről a „gyalázatos” támadássorozatról, amelyet a leghatározottabban elítél. „Az a tény, hogy ezúttal egy olyan országot ért el a terrorhullám, amely az elmúlt években viszonylagos nyugalomban és békében tudott élni, ez azt jelenti, hogy a terror bárhol és bármikor lesújthat – húzta alá, hozzátéve: abszolút biztonság nincs, relatív viszont létezik. […] Magyarországot mind ez idáig sikerült megőriznünk ettől a rémálomszerű őrülettől, ami Nyugat-Európát sújtja.”

„Nemcsak a szív, az ököl is összeszorul”

A külügyi államtitkár megismételte, egyértelmű az összefüggés az illegális migráció és az európai terrorveszély között. Szerinte kevesen vannak Európában, akik cselekvéssel reagálnak ezen eseményekre – a magyar kormány ezen kevesek közé tartozik, mondta. Magyar Levente kiemelte: a brüsszeli vezetők nyilatkozatai helyénvalóak, de a magyar kormány hiányolja a tettrekészséget. Magyarország és az európai emberek többsége cselekvést szeretne látni, nemcsak tagállami, hanem magasabb szinteken is, tette hozzá.

Tálas: Egyre gyakoribbak az ilyen támadások

A hírek szerint a CIA figyelmeztette a spanyolokat a várható támadásra, ám Tálas Péter szerint nagyon nehéz egyértelműen megmondani, hogy hibáztak-e a hatóságok. A biztonságpolitikai szakértő kifejtette, a spanyolok biztosan mulasztottak, hiszen nem tudták megakadályozni a merényletet – persze nem tudni, mennyire konkrét információt kaptak az amerikaiaktól.

„Látható, hogy az elmúlt pár évben elkövetett terrorcselekmények az olcsóságuk miatt az Európában tevékenykedő terroristasejtek egyik legkedveltebb elkövetési módszere lett. Olyannyira, hogy gyakorlatilag 2013 óta 17 ilyen merénylet volt, ezeknek összesen 133 halálos áldozata volt, és a szám vélhetően még nőni fog Barcelona esetében, hiszen súlyos sebesültek vannak” – jelentette ki a szakértő, aki arról is beszélt, hogy személyautóval vagy kisteherautóval jellemzően olyan helyeken követnek el merényletet, ahol tömeg van. „Nem lehet teljesen megakadályozni, de különböző tereptárgyakkal azt meg lehet akadályozni, hogy például a legfontosabb barcelonai sétálóutcában több száz méteren keresztül egy kisteherautó végigmehessen” – jelentette ki Tálas Péter.

A szakember kifejtette, az Iszlám Állam visszaszorítása megnövelheti az európai terrorfenyegetettséget elsősorban azzal, ha visszatérnek Európába azok a harcosok, akik innen mentek az Iszlám Állam oldalán harcolni. Ugyanakkor a szakember szerint a mostani merényletek nem kapcsolhatók szorosan a terrorszervezethez, mivel az Iszlám Állam általában „nagyobb kaliberű” akciókat szervez, a spanyol merényleteket szerinte a helyi dzsihadisták tervelték ki.

A kinti magyarok sokkban vannak

A Barcelonában élő Csala Gábor nem messze dolgozott a támadástól. Azt mondta, a rendőrök szinte azonnal reagáltak, több közeli épületet is lezárták és csak késő este engedték ki az ott tartózkodókat.

„Az eseményt megelőző nap mi ugyanott sétáltunk, ahol történt ez a gázolás, úgyhogy ez rettenetesen érintett minket, gyakorlatilag velünk is történhetett volna, nagy szerencsénk volt. Van egy nagyon jó barátom, aki biciklitúrákat szervez, ő konkrétan ott volt a Rambla elején a csoportjával, amikor ez történt, egy magyar anyuka és a 19 éves fia még este, amikor még a hajtóvadászat zajlott, a lövöldözés közepette menekültek be egy étterembe, tehát igazából itt mindenkinek van érintett ismerőse, barátja, családtagja” – számolt be a történtekről a kint élő magyar férfi.

Már hárman őrizetben

Közben már hárman vannak őrizetben a spanyolországi merényletekkel kapcsolatban. Barcelonában 13-an haltak meg, amikor a legforgalmasabb sétálóutcájába behajtott egy kisteherautó és 500 méteren keresztül tolta maga előtt a tömeget. A sofőr elmenekült. Hajnalban egy katalóniai tengerparti városban ismétlődött meg a gázolás, heten sérültek meg, öt támadót lelőttek a rendőrök. A hatóságok szerint a két támadás összefügg egymással.

