Barcelonai: Itt az első kép a gyanúsítottról, az Iszlám Állam vállalta magára az akciót

Furgonnal hajtottak a tömegbe a város egyik legnépszerűbb sétálóutcájában. A rendőrség szerint nincs túszejtés, senki sincs terroristák fogságában. Nem tudni magyar áldozatról.

Túszdráma és terrortámadás Barcelona központjában – furgonnal hajtottak a tömegbe a város egyik legnépszerűbb sétálóutcájában. Szemtanúk szerint a jármű több száz métert is megtehetett a gyalogosok között. A támadó elmenekült a helyszínen kitört pánikot kihasználva, nem sokkal ezután fegyveresek léptek be egy közeli étterembe, és túszokat ejtettek. A belvárost lezárták, biztonsági okokból leállították a helyi vasúti és metróközlekedést is.

Eddig több mint 80 sebesültről, és 13 áldozatról tudni.

A Mossos, a katalán rendőrség közleménye szerint Barcelona központjában nincs túszejtés, senki sincs terroristák fogságában. Az eddigi jelentések szerint legalább 64-en sérültek meg, és 13 halott van.

A Mossos csütörtök este megerősítette, hogy egy embert őrizetbe vettek, őt terroristaként kezelik. Este kilenc körül már azt lehetett tudni, hogy az egyik gyanúsítottat Barcelonától messzebb, Manlleu-ben fogták el. A La Vanguardia arról is írt, hogy egy gyanúsítottat lelőttek Barcelonában a rendőrök, de egyelőre nem tudni, hogy az egyik rendőrségi ellenőrző pontnál lezajlott lövöldözésnek van-e köze a terrortámadáshoz. Itt egy autó törte át a kordont.

Az El País szerint a kisbusz 530 méteren keresztül hajtott a járókelők között, mielőtt megállt volna. Rendőrségi források szerint a sofőr gyalog menekült el. A támadó 1,7 méter magas, fehér pólót viselt.

A kisbuszban egy spanyol útlevelet találtak. A járművet a Guardia Civil szerint egy Driss Oukabir nevű férfi bérelte ki Santa Perpetua de la Mogodában. Róla fényképet is közöltek már:

A férfi Facebook-oldaláról is sikerült képeket lementenünk. A férfi marseille-i születésű.

Főként francia hiphop zenéket posztolt, illetve egy olyan videót is, amelyen egy izraeli katona próbál meg elfogni egy palesztin gyereket.

A katalán média szerint a rendőrség egy második kisbuszt is keres, amit menekülésre használtak volna.

Az Iszlám Állam terrorszervezet az Amaq hírügynökség révén tette közzé közleményét, amely szerint vállalják a felelősséget a csütörtök délutáni barcelonai terrortámadásért.

Nem tudni magyar áldozatról

Nem tud magyar érintettről a barcelonai főkonzulátus, csütörtök estig csak kint tartózkodó magyar fiatalok jelezték náluk, hogy jól vannak – mondta el a főkonzulátus munkatársa a Hír TV-nek. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleményben arról tájékoztatott, hogy a főkonzulátus minden szükséges segítséget megad a katalán fővárosban tartózkodó állampolgároknak és az érdeklődő hozzátartozóknak.

A Hír TV-nek egy Barcelonában élő magyar férfi elmondta: a rendőrség Barcelona belvárosát teljesen lezárta, a tömegközlekedés szünetel, a metrók se járnak, a délutáni programokat pedig lemondták.

A támadás miatt az Európai Unió és az Egyesült Államok vezetői is részvétüket fejezték ki. Idén a virginiai gázolással együtt 5 alkalommal gyilkolt terrorista úgy, hogy járművel tömegbe hajtott.