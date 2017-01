Bandaleszámolás Mexikóban

Levágott emberi fejeket találtak egy parkoló autó tetejére tett zacskóban, Mexikóban. A jármű napok óta elhagyatottan állt, a rendőrség szerint rivális bandák közötti leszámolás áldozatainak a maradványait találták meg. Hétfőn egy mexikói zenei fesztiválon is lövöldözés volt, itt öt embert öltek meg és 15-en megsérültek. Mexikóban tíz éve van háború a drogbandák, a rendőrség és a hadsereg között, azóta 120 ezer halott volt.

Hétköznapi terepjáró, fekete kukászsákkal a tetején - Mexikó egyik déli tartományában napok óta parkolt ez a jármű, amíg egy környékbeli lakos megnézte, mi van a zsákban. Hat levágott fejet talált benne. A rendőrség szerint kábítószerbandák közti leszámolás áldozatainak a maradványait találták meg.

Hétfőn lövöldözés volt egy zenei fesztiválon is. A Yucatan félszigeten, egy turisták által is kedvelt szórakozóhelyen kezdődött a csetepaté, amelynek öt halottja és tizenöt sérültje volt. Az áldozatok közt kanadai és olasz turista is van.

„Az első vizsgálatok szerint két személy vitatkozott össze, amikor egyikük tüzet nyitott a másikra. A biztonságiak közbeléptek, de emiatt csak még többen kapcsolódtak be az összetűzésbe, miközben az emberek többsége pánikszerűen menekülni kezdett. Volt olyan áldozat, akit menekülés közben tapostak össze - mondta a tartomány kormányzója” – nyilatkozta Carlos Joaquin, kormányzó.

Mexikó az amerikai kontinens drogközpontja. Az évente kb 50-70 milliárd dollár értékű amerikai kábítószerpiacot nyolc rivális banda szolgálja ki. A drogbevételből fegyvereket vesznek, amiket visszavisznek Mexikóba, és ez a bandaháború alapja. A kartelleknek politikusok és rendőrök is tagjai, ezért az államfő a hadsereget vetette be a bűnszervezetek és az őket védő rendőrök ellen.

„Mexikónak lépni kell, változtatni, mert semmi értelme az elmúlt évtized drog-politikáját folytatni. Egyrészt a marijuana egyre több amerikai államban legális, ami nagyon komoly érvágás a bűnszervezeteknek, van, akinek a bevétele 40 százaléka eltűnt. Így kellene fellépni a bandák ellen, nem fegyverrel - mondta egy törvényhozási képviselő, Roberto Gilzuarth.

Mexikóban a drogháborúnak tíz év alatt százhúszezer halottja volt és huszonötezre eltűntek. A leghíresebb ügy a 43 diák eltűnése, őket politikusok utasítására rendőrök végezték ki, de a holttesteik két év után se kerültek elő.