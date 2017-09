Bajnai megállapodását jelentette be Orbán

A vietnami kórházépítésről még a szocialista kormány egyezett meg 2009-ben.

Orbán Viktor vietnami kórházépítési megállapodását valójában még Bajnai Gordon kötötte meg 2009-ben. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy Magyarország 60 millió euróból onkológiai kórházat épít Vietnamban – az erről szóló finanszírozási szerződést már alá is írta az Eximbank.

hirdetés

Azt azonban Orbán nem említette, hogy a magyar kormány nyolc évvel ezelőtt egyszer már megállapodott Vietnammal egy hasonló kórház megépítéséről.

Bajnai Gordon miniszterelnök ugyanis 2009. szeptember 25-én, napra pontosan nyolc évvel ezelőtt Nguyen Tan Dung vietnami miniszterelnökkel állapodott meg, amikor az ázsiai ország kormányfője Magyarországra látogatott. A szerződés egy hatvanmillió euró keretösszegű kötött segélyhitelről szól, amelyet Vietnam 18 éves futamidőre kapott, nulla százalékos kamattal.

hirdetés

A 24.hu arra is emlékeztet, hogy ugyan a magyar sajtó nem írta meg, de a Saigon Online előzőleg azt is megírta, hogy Bajnai Gordon arról fog megállapodni, hogy a hitel elsődleges célja egy 500 ágyas onkológiai kórház felépítése Can Tho dél-vietnami városban.