Bajba kerülhet Görögország

Véget érhet Görögország megsegítése, ha a Nemzetközi Valutaalap kivonul az országból. Ukrajnában megpróbálnak visszaállni a normális életre a múlt heti harcok után.

Véget érhet Görögország megsegítése, ha a Nemzetközi Valutaalap kivonul belőle – jelentette ki a német pénzügyminiszter. Egy görög hirportál szerint Wolfgang Schäuble úgy nyilatkozott, hogy az IMF nem hagy fel Görögország megsegélyezésével, de ha mégis, akkor az azt jelentené, hogy a jelenlegi segélyezési program befejeződik. Németország ugyan azt szeretné, hogy a Nemzetközi Valutaalap maradjon a segélyprogram része, azt viszont ellenzi, hogy a nemzetközi pénzintézet jelentősebb hiteleket adjon az athéni kormának – írja egy görög lap.

hirdetés

Avgyijivkában megpróbálnak visszaállni a normális életre a múlt heti harcokat követően – írja a Kiy Post. Az ukrán kézen lévő települést több nehéztüzérségi támadás is érte. A lakónegyedekben emiatt sokan áram, fűtés és víz nélkül maradtak. Kelet-Ukrajnában jelenleg –20 fok körüli hőmérsékleteket mérnek, azért a lakásokban alig tudnak plusz tíz fok fölötti hőmérsékletet teremteni. Az ukrán kormány fűthető sátrakat, élelmet és humanitárius segélyeket küldött Avgyijivkába.

Egy nap alatt kétszer vettek őrizetbe egy banjalukai férfit. A boszniai szerb férfit először azért vitték be, mert nem mutatta meg a személyi okmányait a rendőröknek, majd sértegette őket. Az őrszobán kihallgatták, és ezt követően orvosi gyógykezelésre utalták be, mert drogozott és ivott is. A férfi nem sokkal később ismét rendőrkézre került, mert betört egy gyógyszertárba.

hirdetés