Mivel nincs kampánycsend, a pártok az utolsó pillanatig kampányolnak Németországban, a holnapi parlamenti választás előtt – van miért, hiszen a felmérések szerint rekordnagyságú, 34 százalékos a voksolni nem szándékozók vagy bizonytalanok aránya. A szavazáson a CDU–CSU pártszövetség győzelme várható, de minden bizonnyal koalíciót kell majd kötniük.

Készülődnek a párt- és médiamunkások a vasárnapi német választásokra a kereszténydemokraták és a szociáldemokraták eredményváróiban.

hirdetés

A szociáldemokrata Martin Schulz az országjárást folytatja a szavazás előtti nap is, Angela Merkel pedig a Bee Gees együttes 1977-es világslágerére élesztett újra egy ambufantomot saját választókerületében egy kampányrendezvényen. A greifswaldi rendezvény a helyi orvosi egyetem által szervezett újraélesztés hete programsorozat része volt.

„Lenyűgözően néz ki, de mielőtt feladná valaki, csak annyit szeretnék mondani, hogy azt hallottam, ha valami ilyesmi történik otthon, akkor addig kell csinálni, amíg a mentők meg nem érkeznek. Látják Liskow úr és Hochheim úr is folytatja a babán. Igen, igen, még a parlamenti képviselők is. Én is csináltam” – mondta a kancellár, aki másokat is erre biztatott.

A bevándorlásellenes AfD Berlinben zárta kampányát. A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a radikális párt 13 százalékon áll, ezzel a harmadik legerősebb pártja lehet a Bundestagnak.

„A legfontosabb kérdés mindenekelőtt a migrációs válság, amiben nagyon gyorsan kell cselekednünk. De az euróválság és az Európai Unió válsága is fontos dolog. Van egy társadalmi torzulás is Németországban. Baj van a belbiztonsággal is. Nem tudjuk, kik tartózkodnak az országunkban. Nem tudjuk, hogy vannak-e terroristák, honnan jöttek ezek a terroristák, mikor lesz a következő támadásuk. Úgyhogy van mit tennünk” – fogalmazott a párt elnökségi tagja, Georg Pazderski.

Az AfD kiszorítására szólította fel választóit a Szabaddemokrata Párt Düsseldorfban. A két pártot a felmérések szerint mindössze egy százalék választja el egymástól. „Mi lenne az üzenet, amit küldünk? Mi egy liberális ország vagyunk. Nyitott, toleráns ország. Egy ország, amelynek a gazdagsága az exportra alapul. Az ellenzéket vezető, harmadik legerősebb pártnak olyannak kell lenni, mely el akarja barikádozni Németországot, szét akarja robbantani az EU-t. Milyen szégyen lenne ez az országunknak a világ szemében, ezért kell megállítani őket holnap” – szögezte le Christian Lindner pártelnök.

A választásokra készülve a biztonsági intézkedések is láthatóvá váltak. A várost járva észrevehetően fokozott a rendőri jelenlét, illetve nagyon sok az útlezárás, ennek részben egyébként az is az oka, hogy holnap lesz a 44. berlini maraton is, 40 ezer futó érkezik a városba, az útvonalat lezárták a rendőrök. A CDU központja, a Konrad Adenauer-ház is körbe van övezve betontömbökkel, ez ugyanis egy olyan saroképület, két nagyon forgalmas út találkozásánál van, a betontömbökkel olyan támadást akarnak elhárítani, mint amely például a decemberi karácsonyi vásáron történt.

hirdetés

A választáson 61,5 millió állampolgár vehet részt, reggel 8-tól 18 óráig szavazhatnak. Az első eredménybecslések közvetlenül az urnazárás után jelennek meg, a hivatalos előzetes végeredmény hétfő kora reggelre várható.