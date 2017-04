Az unió sorsáról is döntenek a franciák

Az Európai Unió sorsáról is döntenek a franciák az elnökválasztás májusi második fordulójában – erről ír az egyik legnagyobb nemzetközi gazdasági lap.

A francia választók nem csak hazájuk, de az egész Európai Unió sorsáról döntenek az elnökválasztás május hetedikei második fordulóján – írta az Economist a francia elnökválasztás estéjén. A tekintélyes gazdasági lap szerint ez lesz a legfontosabb tesztje annak, hogy a nyugati liberális demokráciák ellen tudna-e állni a populizmusnak.

„Erdogan, Orbán és társai protekcionista autokráciává változtatnak nyitott demokráciákat, és korlátozzák a szabadságokat és megakadályozzák a versenyt” – erről írt elemzést egy politológus Frankfurter Allgemeine Zeitung vasárnapi kiadásába. Thomas König szerint Magyarországon, Törökországban és Lengyelországban megfigyelhető egy trend, amely a sajtószabadság és a bíróságok jogkörének korlátozásából, az oktatási intézmények egységesítéséből és az ellenzék kikapcsolásából, valamint a demokratikus hatalommegosztás felszámolásából áll.

Az Interpol, illetve a nemzetközi rendőri szervezet tucatnyi országban – közöttük Ausztriában, Görögországban és az Egyesült Államokban – működő irodái után kémkedett évekig a német külföldi hírszerző szolgálat, írta a Der Spiegel nyomán a Deutsche Welle. A különböző területen tevékenykedő nyomozók e-mailcíme, telefon- és faxszáma is szerepelt a német hírszerzők megfigyelési listáján. Korábban az is kiderült, hogy több sajtóorgánum, közöttük a The New York Times és a Reuters telefonjait, faxait és elektronikus levelezését is megfigyelték.