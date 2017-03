Az „ügynök” újra indulna az elnöki bársonyszékért

Milos Zeman cseh köztársasági elnök újra indulna az államfőválasztáson. Zeman megosztó személyiség a cseh és az európai politikában. Többször is élesen bírálta Németország migránspolitikáját, és Európa iszlamizációjára figyelmeztetett. Bírálói szerint túl szoros kapcsolatot ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és ezzel megbontotta az Európai Unió egységét.

Korán kezdi a kampányt a cseh elnök. Milos Zeman a Hradzsinban rendezett fogadáson jelentette be, hogy indulni fog a következő államfőválasztáson. Elődei, Václav Havel és Václav Klaus egyaránt kétszer ültek az elnöki bársonyszékben, és a várakozások szerint Zemannak is nagy esélye van a duplázásra. Az elnököt annak ellenére is támogatja a többség, hogy hírhedten rossz kapcsolatot ápol a médiával.

hirdetés

„Az újraindulásról hozott döntésem egyik fő oka a cseh média. Minden egyes támadásuk tovább növelte bennem az elhatározást, hogy újra elinduljak a választáson. Köszönet a cseh médiának” – közölte Zeman. Azokat is kifigurázta, akik szerint túl szoros kapcsolatot ápol az orosz elnökkel. „Orosz ügynök vagyok, egész konkrétan Vlagyimir Vlagyimirivics Putyiné. Aztán a kínai elnök ügynöke vagyok, sőt már az amerikai elnöké is, mint ahogy Izraelé is. Azt akarom, hogy vessenek véget a szankcióknak, és kölcsönösen előnyös alapon működjünk együtt. Ügynök vagyok, igen, de csak saját magam és a Cseh Köztársaság ügynöke” – fogalmazott.

Milos Zeman nemcsak az orosz kapcsolat, de a migráció kérdésében is szembemegy az uniós vezetőkkel.

„Zeman támogatja migrációellenes elképzeléseinket. Ez nagyon fontos kérdés számunkra, ezért nagy siker lenne, ha másodszor is elnök lenne” – nyilatkozta Jana Borkovcová, az Iszlamizáció Elleni Blokk elnöke.

Bírálói kisebbségben vannak, szerintük az elnök csak szégyent hoz hazájára. „Még rosszabb öt év következik. Győzni fog, mert egy igazi ellenfele sincs, és ez rettenetes. Mekkora hülyék vagyunk mi, csehek!” – panaszkodott egy nyugdíjas.

hirdetés

Hárman is bejelentették már indulásukat, de Zemannak náluk sokkal nagyobb gondot jelenthet az egészségi állapota. Az elnök ugyanis cukorbeteg, egyre rosszabbul hall, és problémái vannak a járásával is.