Az ORFK is részt vesz a veronai helyszínelésben

Interjút adott a Hír TV-nek a veronai autópálya-rendőrség vezetője, de a baleset körülményeiről egészen addig nem akar nyilatkozni, amíg száz százalékig nem biztos abban, hogy mi okozta.

Az A4-es veronai kihajtónál jelenleg is tart a helyszínelés, az olasz hatóságok az ORFK embereivel együtt dolgoznak. Nyilatkozni a magyar rendőrök sem akartak.

„Van elképzelésünk arról, hogy mi történhetett, de még csak most végzünk a baleset rekonstruálásával. Ugyanakkor tekintettel kell lennünk az áldozatok hozzátartozóira és a túlélőkre is, ezért nem bocsátkozunk feltételezésekbe, és nem is kommentálunk feltételezéseket. Csakis a biztosra vehető dolgokról adunk tájékoztatást az igazságügyi szakembereknek és a magyar népnek, illetve az önök konzulátusának is” – nyilatkozta Girolamo Lacquaniti, a Veronai Közlekedési Rendőrség parancsnoka.

