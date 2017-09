Az ördögöt kövezték az iszlám világ legnagyobb ünnepén

Az ördög megkövezésével folytatódott a mekkai zarándoklat. A mintegy kétmillió iszlám hívő Mekkától 8 kilométerre, a Mina-völgyben hajtotta végre a gonosz rituális megkövezését.

Az ördög megkövezésével folytatódott az iszlám világ legnagyobb ünnepe, az ötnapos mekkai zarándoklat.

A Muzdalifa völgyében töltött éjszaka után a hívők a harmadik nap reggelén a Mekkától 8 kilométerre fekvő Mina-völgybe vonultak. A vallási legenda szerint ezen a helyen háromszor is megjelent az ördög: előbb Ábrahám prófétát, majd feleségét, végül fiát kísértette meg, de ők megvetésük jeleként hét kavicsot dobtak rá. A zarándokok ezt elevenítették fel azzal, hogy a három 18 méter magas kőoszlopra kavicsokat dobtak.

Ez a szertartás a mekkai zarándoklat különösen veszélyes része: korábban többször is előfordult, hogy az oszlopok körül tolongó tömeg többeket agyontaposott. A szaúdi hatóságok idén drákói szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be: rendőrök irányítják a tömeget, amelynek mozgását helikopterekről és kamerákkal is figyelemmel kísérik. A közelben pedig mentőautók tucatjai és orvoscsoportok állnak készenlétben.

Az ördög megkövezése után az „áldozat ünnepe” következik: a zarándokok bárányt áldoznak annak emlékére, hogy Ábrahám – hitének bizonyságául – kész volt saját fiát is feláldozni az Isten parancsára, de az megelégedett egy báránnyal is.