Az olaszok magatartási kódexet készítenek a migránsokat segítőknek

Magatartási kódex készül a migránsokat segítő civil szervezetek számára, miután Olaszország jelezte, tarthatatlanná vált a helyzet a Földközi-tengeren keresztül érkező, menedékkérőkkel zsúfolt bárkák miatt. Emiatt ismét előkerült a kötelező áthelyezések ügye is, amelyben Magyarország nem vesz részt, és emiatt uniós eljárás folyik ellene.

Vasárnap Párizsban találkozott az olasz, a francia és a német belügyminiszter, valamint az EU migrációs biztosa. A téma a mediterrán migrációs útvonal kezelése volt, miután az olasz hatóságok bejelentették: már nem képesek fogadni a tengeren érkező bevándorlókat, ezért hamarosan lezárhatják a kikötőiket azok előtt a hajók előtt, amelyek a civil szervezetek segítségével érkeznek az olasz partokhoz. A párizsi megbeszélésen négy fontos kérdésben született megegyezés.

„Olaszország egy magatartási kódextervezetet készít majd el a nem kormányzati, civil szervezetek számára, továbbá a líbiai parti őrség támogatásának növelésére is szükség van. Erősíteni kell az uniós visszaküldési tevékenységet a származási országokba, és fel kell gyorsítani az áthelyezéseket. Ezek azok a pontok, amelyekben vasárnap megegyezés született, ennek alapján az Európai Bizottság kedden konkrét intézkedéseket is megvitat és bejelent Olaszország megsegítése és támogatása érdekben” – mondta Natasha Bertaud, az Európai Bizottság szóvivője.

Idén eddig több mint 80 ezer migráns érkezett az olasz partokra Afrika felől, jóval többen, mint az egy évvel ezelőtti hasonló időszakban. A párizsi és berlini kormány elsőként jelentette be, hogy felgyorsítják a menekültek áthelyezését az olasz táborokból.

A francia, a német és az olasz belügyminiszterek abban is megegyeztek, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a többi tagállamot is rávegyék a kötelezettségeik teljesítésére, ami az áthelyezéseket illeti. Erre legközelebb ezen a héten csütörtökön lesz lehetőségük, amikor Észtországban informális találkozót tartanak az uniós belügyminiszterek. Ezen a találkozón Pintér Sándornak is feltehetik a kellemetlen kérdést, hogy Magyarország miért nem hajtja végre a 2015 szeptemberi uniós határozatot.