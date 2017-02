Az oktatás rovására támogatná Trump a nyugdíjasokat

Polgári területről vonna el 54 milliárd dollárt katonai fejlesztési célokra az amerikai elnök.

Donald Trump kevesebb pénzt szánna oktatásra, környezetvédelemre, tudományos kutatásra és szociális programokra. A felszabaduló összegeket pedig a nyugdíjasok helyzetének biztosítására és haderő-reformra fordítaná.

Trump kedden mondja el első, az ország helyzetét értékelő beszédét a washingtoni kongresszusban. A hagyományos elnöki felszólalásban értékeli hivatali ideje első negyven napját, és vázolja további politikai terveit is. Az elnöki beszédre hagyományosan válaszol az ellenzék képviselője is. Idén ketten is felszólalnak, egyikük spanyolul beszél majd.

