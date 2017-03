Az Iszlám Állam vállalta magára a londoni terrorcselekményt

Az Iszlám Állam vállalta magára a londoni, négy halálos áldozatot követelő merényletet. A brit hatóságok már ismerik a támadó személyazonosságát, aki feltehetően egy radikális iszlamista, de a nevét még nem tették közzé. A merénylettel összefüggésben eddig nyolc embert vettek őrizetbe. A következő napokra megerősítették a rendőri jelenlétet egész Nagy-Britanniában, de a terrorkészültségen nem emeltek.

Az Iszlám Állam vállalta a felelősséget a szerdai, londoni támadásért. Erről a terrorszervezet hírügynöksége számolt be. Közben a merénylet helyszínén tart a helyszínelés. A brit parlament bejáratánál egy rendőrt késelt meg a támadó.

Bent a parlamentben újraindult a munka. „Csendet kérek! Kollégák, adózzunk egyperces néma csenddel a tegnapi támadásban életüket vesztettek emléke és minden sebesült előtt” – fogalmazott csütörtökön John Bercow, a parlament elnöke.

A brit miniszterelnök a parlamentben jelentette be, hogy a merénylő Nagy-Britanniában született, és szélsőséges nézetei miatt két évvel ezelőtt már volt dolga az elhárítással. Mostanában viszont nem került a hírszerzés látókörébe, így nem is lehetett tudni, hogy mire készül.



„Azoknak, akik ezt a gyűlöletet és gonoszságot propagálják: nem fogtok legyőzni bennünket. Elnök úr, legyen ez ennek a háznak és a nemzetnek az üzenete ma: az értékeink győzedelmeskedni fognak. Elnök úr, tegnap egy terrorcselekmény megpróbálta elhallgatni a demokráciánkat, de ma ismét találkoztunk, ahogy szoktunk, ahogy az előttünk lévő generációk tették, és ahogy a minket követő generációk is teszik majd, hogy átadják azt az egyszerű üzenetet: nem félünk” – emelte ki Theresa May.

A brit miniszterelnök hangsúlyozta: nincs hírszerzési értesülés újabb terrortámadás veszélyéről. Az elkövetkező időszakban azonban több rendőr lesz az utcákon.



Az európai fővárosokban is fokozták a készültséget a londoni merénylet miatt. Brüsszelben is több egyenruhás felügyeli a köztereket. Az emberek azonban nem félnek: „Persze, mindig megnézzük a híreket, hogy mi történik az ilyen támadások után, mint a mostani. De én megpróbálom normálisan élni az életemet, hogy ne befolyásoljanak az ehhez hasonló események” – fogalmazott egy luxemburgi egyetemista.



Rómában és Berlinben is fokozták a készültséget a parlament és a kormányépületek közelében. Az olasz fővárosban ezt az is indokolja, hogy a hét végén Rómában tartják az uniós csúcstalálkozót az azt megalapozó szerződés aláírásának 60 évfordulóján.