Az íreknek udvarol a brit kormányfő

Írországgal közösen hozna létre egy saját mini schengeni övezetet a brit kormányfő – jelentette a The Sunday Telegraph brit konzervatív lap.

A két állam nem tagja a schengeni övezetnek, de közöttük gyakorlatilag már megszűnt a határellenőrzés. Írországban azonban attól tartanak, hogy a brexit miatt ismét visszaállítják az ellenőrzést Írország és Észak-Írország között. Theresa May brit miniszterelnök azt is vállalni akarja, hogy Írországból bárki szabadon vállalhasson munkát az Egyesült Királyságban a brexit után. A lap szerint May ezzel az ajánlattal szövetségesre szeretne szert tenni a brexittárgyalásokon.

hirdetés