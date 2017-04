Az idegengyűlölet erősödésétől tartanak Svédországban a stockholmi merénylet után. Múlt héten egy üzbég férfi hajtott a főváros egyik sétálóutcájában a gyalogosok közé, négy embert gázolt halálra. A 39 éves férfi kapcsolatban állt az Iszlám Állam terrorista szervezettel.

Kihívás elé állítja a tradicionális svéd liberalizmust az egyre növekedő muszlim ellenesség. Különösen azután, hogy április 7-én egy sörszállító teherautó a tömegbe hajtott egy sétáló utcában. A 39 éves üzbég származású menedékkérő, akit a merénylettel gyanúsítanak négy emberrel végzett. A helyi kormánypárti képviselő attól tart, hogy Stockholm bevándorlók lakta negyede a szélsőségesek célpontjává is válhat.

„Aggódom a politikai helyzet miatt, a merénylet után nem telt el 2 nap és máris valótlanságok jelentek meg az interneten. Manipulált fotókat osztottak meg, amin bámészkodó fiatal muszlim nőket szerkesztettek a gázolás helyszínére. Ezek az emberek a gyűlöletet akarják terjeszteni” – mondta Mohamed Nuur, a Szociáldemokrata Párt képviselője.

Rinkeby-ben gyakoriak a zavargások. A helyi migránsok szerint rasszista támadásokra is lehet számítani a környéken.

„Nem lennék meglepve, ha több rasszista támadás történne, mert a stockholmi terrorista külföldi volt és azt is mondhatnánk, hogy azok a svédek is, akik nem rasszisták is most már félni fognak az idegenektől” – mondta egy iraki építőmunkás.

A svéd rendőrség a támadás óta kiemelten figyeli a fehér felsőbbrendűséget hirdető csoportokat. A 10 milliós Svédországba a 90-es évek közepén-végén több mint 700 ezer menekült érkezett a Balkánról. 2015-ben pedig 163 ezer migránst fogadott be a skandináv ország.