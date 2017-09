Az erdélyi fiatalok is a külföldben látnak lehetőséget

Az erdélyi fiatalok fele egy jobb munkalehetőségért szívesen menne külföldre – a többi között ez derül ki a Magyar ifjúságkutatás adataiból. A reprezentatív felmérésből kiderült az is, hogy a 15 és 29 év közötti fiatalok többsége a magyar nemzethez tartozónak vallja magát, és két gyermeket szeretne.

A felmérésből az derül ki, hogy a magyar fiatalok közül viszonylag kevesen tervezik, hogy külföldre költöznek: Erdélyen arányuk 22 százalék, míg a Vajdaságban 33 százalék, viszont Magyarországon csak 15 százalék. Többen közülük adnak legalább egy esélyt a szülőföldjüknek.

hirdetés

„Egyelőre itthon szeretnék maradni, és úgy gondolom, hogy itthon is vannak lehetőségek, és lehet velük élni. Egy picit lehet, hogy nehezebb, de én mint fiatal zenész egyelőre itthon könnyebben megtalálom a helyemet, tehát vannak már kapcsolatok kialakítva, és ezért egy ideig biztos, hogy itthon maradok” – mondta a marosvásárhelyi Marton Zoltán.

„Vannak ismerőseim, akik kimentek, de az a tapasztalat, hogy inkább vissza szeretnének jönni, de nem minden esetben igaz ez” – vélekedett Biró Hunor.

Ugyanakkor a felmérésből az is kiderül, hogy bár nem tervezik, a hajlandóság sokkal nagyobb a szülőföld elhagyására, ha megfelelő munkalehetőség adódik. Így a megkérdezettek fele jobb megélhetésért, jobb fizetésért, karrierlehetőségért szívesen költözne külföldre. Ez egyébként nem újdonság, hiszen a román minimálbér alig négyszáz euró, és a friss diplomások ennél többre nemigen számíthatnak. Ezért sokan külföldön próbáltak szerencsét, és az utóbbi években drasztikusan csökkent Romániában a fiatal munkanélküliek száma:

„Nem mérjük nemzetiségre lebontva, hogy milyen fiatalok jelentkeznek nálunk munkanélküli-segélyre, de az bizonyos, hogy az utóbbi időben az előző évekhez viszonyítva nagyon kevesen kerestek munkát, miközben munkalehetőség, különösen a diplomásoknak, volna bőven. Hetente nyilvánosságra hozzuk a megyei munkalehetőségeket, most is nagyon sok mérnököt keresnek, de tanárokra is szükség van meg könyvtárosokra is. Nem tudhatjuk biztosan, de vélelmezhető, hogy sok fiatal külföldön talál munkát” – mondta a Maros Megyei Munkaügyi Hivatal igazgatója, Gheorghe Stef.

Bár sokan dolgoznak külföldön, és egyre jellemzőbb a gazdasági migráció a fiatalok esetében, mégis van különbség a kisebbségi és a többségi nemzet fiataljai között – vélte a kutatás erdélyi részének a vezetője.

„A magyar diákok kivándorlási hajlandósága szignifikánsan kisebb, mint a román diákoké. Ez ilyen szempontból fontos dolog, és összefüggésben van azzal is, tehát nem kirívó információ, hogy például a legutóbbi két népszámlálás között a romániai magyarok kisebb arányban vándoroltak ki, mint a román többség. De ettől még nem fogytunk kisebb mértékben, mivel nálunk, a magyarok körében alacsonyabb a természetes szaporodásnak az üteme, és gyorsabban fogyunk” – összegezte a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem intézetvezetője, Veres Valér.

hirdetés

A felmérésben egyébként külön kategóriaként mérték a szórványban és a tömbben élőket, és mivel a szórványban élők többnyire nagyvárosokban élnek, körükben éppen ezért nagyobb az elvándorlási hajlandóság.