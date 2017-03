Az elnökjelölt visszaállítaná a sorkatonaságot

Visszaállítaná az általános hadkötelezettséget a franciák független elnökjelöltje.

Emmanuel Macron szerint ez az ország biztonságának is jót tenne, a fiatalokat pedig demokráciára és hazafiasságra nevelné. A balközép politikus egy hónapos szolgálatot képzelne el, a 18 és 21 éves fiatalokat soroznák be, és a lányoknak is kötelező lenne a katonaság.

hirdetés

Franciaországban húsz éve törölték el az általános hadkötelezettséget.

hirdetés