Az elnöki teljhatalom bevezetéséről népszavaznak

Lövöldözésbe torkollt az alkotmányról szóló népszavazás egy kurd többségű törökországi tartomány egyik szavazóhelyiségében. Két ember meghalt, egy pedig megsebesült. A választópolgárok arról döntenek, hogy teljhatalmat kapjon-e Erdogan elnök. Az új rendszer szerint az elnök nevezhetné ki a kormány tagjait, és így megszűnne a miniszterelnöki poszt. A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint az alkotmánymódosítás átmegy a népszavazáson.

Délkelet-Törökországban nyitottak ki leghamarabb a szavazó helységek. A javarészt kurdok lakta Diyarbakirban az alkotmánymódosítást ellenzők vannak többségben.

hirdetés

„A legnagyobb vágyam az, hogy lássam Törökországot a saját lábán megállni és, hogy gazdaságilag is erősebbek legyünk. Ezért is adjuk le a szavazatunkat és teljesítjük állampolgári kötelezettségeinket” – fogalmazott egy diyarbakiri lakos.

Isztambulban egy órával később, reggel 8-kor nyíltak a szavazókörök.

Tizennyolc olyan alkotmánymódosításról döntenek a választópolgárok, amelyeknek értelmében nem a miniszterelnök, hanem a mindenkori államfő lenne a végrehajtó hatalom feje az országban, a kormányfői tisztség meg is szűnne.

A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a népszavazáson az igenek és a nemek aránya szoros lesz, de az alkotmánymódosítás feltehetően átmegy.

„Nem hiszem, hogy szükséges lenne a jelenlegi rendszert megváltoztatni. Ezek a nagy változások mindig bonyolultak. Nem csak néhány módosított törvényről beszélünk. Minden megváltozik. Minden a feje tetejére áll. Miért lenne erre szükség? Már most is túl sok problémával küzdünk. Már most be vagyunk kerítve. És most még megosztottak is lettünk” – nyilatkozta egy isztambuli férfi.

Az új rendszer szerint az elnök nevezhetné ki a kormány tagjait, és így megszűnne a miniszterelnöki poszt. Az elnök saját hatáskörben, a parlament nélkül dönthetne rendkívüli állapot bevezetéséről, és átvenné az irányítást a bíróságok felett is.

hirdetés

A módosítást Recep Tayyip Erdogan kezdeményezte, aki 2014 óta elnök. A népszavazáson több mint 55 millióan voksolnak Törökországban, három millióan pedig külföldön.