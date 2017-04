Az EB szerint is a CEU kicsinálása a cél

Csehország uniós biztosát is hatalmába kerítette a Soros-féle ármány – ő sem hiszi el a magyar kormánynak, hogy a felsőoktatási törvény módosításának nem a Közép-európai Egyetem ellehetetlenítése a célja. Azt sem vette be, hogy a külföldről támogatott civil szervezetek nyilvántartásba vétele az átláthatóságot szolgálja. Közben különböző fideszes politikusok után már Orbán Viktor is azt bizonygatta, hogy a lex CEU ügyében dezinformációs kampány zajlik Magyarország ellen.