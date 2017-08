Áttörés jöhet az űrtechnikában

Háromdimenziós nyomtatással készült műholdat juttattak a világűrbe a Nemzetközi Űrállomásról. A kutatók azt akarják megismerni, hogy miként bírják a 3D nyomtatással készült alkatrészek a világűrt.

A 3D nyomtatás nemcsak a Földön okoz forradalmat, de az űrt is meghódítja. Soha korábban nem fordult elő, hogy háromdimenziós nyomtatással készült volna műhold. Külső burkolata és akkumulátora készült 3D-s nyomtatással, maga az elektronika azonban hagyományos. A tudósok azt vizsgálják, hogy a műhold alkatrészei hogyan bírják az űr mostoha körülményeit, a kozmikus sugárzást és a mínusz 270 Celsius-fokos hideget.

De nemcsak a műhold készítése, hanem útra indítása is rendkívüli volt. A két orosz űrhajós, Fjodor Jurcsihin és Szergej Rjazanszkij űrséta során, egyszerűen ellökték maguktól, és a műholdat már el is nyelte az űr. A 3D műhold mellett négy további szatellitet is az űrbe juttattak. Két műhold navigációs feladatokat el. A negyedik a világ első műholdjának, az 1957. október 4-én felbocsátott Szputnyik–1-nek állít emléket. Az ötödik műhold pedig az orosz űrrakéták atyjának, Konsztantyin Ciolkovszkij előtt tiszteleg.