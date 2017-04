Átírták a szlogent: „állítsuk meg Orbánt!”

Szorul a hurok Orbán Viktor körül Európában, már saját párttársai is bírálják. Az Európai Parlament meghatározó politikai erői közösen ítélték el az Orbán-kormány intézkedéseit, amellyel megsértették a civil szektor, a sajtószabadságot és a szabad oktatáshoz való jogot. A Szociáldemokraták frakcióvezetője átírta a budapesti szlogent, és úgy fogalmazott: állítsuk meg Orbánt.

A nyolc európai parlamenti frakció közül öt csoportosulás képviselője tartott közös sajtótájékoztatót Strasbourgban, az Európai Parlamentben. Valamennyien elítélték a magyar kormány fellépését a civil szervezetekkel és a sajtószabadsággal szemben, bírálták a Közép-európai Egyetem ellehetetlenítését és a Brüsszel-ellenes nemzeti konzultációt.

Nehogy már onnan mondják meg... A Fidesz EP-frakciója közleményében azt írta, ismét politikai támadást intéztek Magyarország ellen. Visszautasítják, hogy Strasbourgból vagy Brüsszelből mondják meg, mit tegyenek a magyar emberek.

„Orbán el akarja hallgattatni a tudomány egyik legfőbb központját, a Közép-európai Egyetemet. Meg akarja támadni a tudományt és a bölcsességet, ez nem valamilyen apróság, hanem a fiatalok elleni támadás. Orbán évről évre, apránként kezdi ki a demokrácia alapjait Magyarországon. De hadd legyek egyértelmű: mi a kritikánkat Orbán ellen és nem a magyar nép ellen fogalmazzuk meg, nem Magyarországot támadjuk, hanem Orbánt, amikor őt és a pártját bíráljuk” – szögezte le Gianni Pittella, a Szociáldemokraták frakcióvezetője.

A Liberálisok képviselője szerint amikor a magyar miniszterelnököt bírálat éri, akkor szívesen tetszeleg az áldozat szerepében.

„Orbán Viktor nem az áldozata valakinek vagy valaminek. Az igazi áldozat a magyar nép, akitől megtagadják a hozzáférést a jó oktatáshoz, az akadémiai szabadsághoz, a teljes körű szabad sajtóhoz, a civil szervezetekhez. Az ő szabadságukat korlátozzák. Az Európai Néppárt Orbán úrnak megengedte, hogy felszólaljon múlt héten a kongresszusukon. Wéber frakcióvezető úr azt mondta, az EU-ellenes pártok többé nem részesülhetnek támogatásban, és ezzel párhuzamosan megvédte Orbán urat. Gyerünk, Weber úr, mutassa meg, kinek az oldalán áll” – jelentette ki Sophie in 't Veld, a Liberálisok frakcióvezető-helyettese.

Mások is arra szólították fel az legnagyobb pártcsoportosulás, az Európai Néppárt vezetését, állítsa meg Orbán Viktort. A néppárt eddig nem kommentálta a magyarországi fejleményeket, az egyik lengyel képviselőjük azonban most nyilvánosan is vállalta véleményét.

„Nem maradhatunk csendben, a mi lengyel képviselőcsoportunk itt az Európai Parlamentben mindig kifejezi a szolidaritását azokkal, akik a demokráciáért küzdenek Magyarországon. Természetesen kiállunk a Közép-európai Egyetemért, valamint a civil szervezetekért is, akik egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Mi, akik egy posztkommunista országból jöttünk, nagyon jól ismerjük ezeket a gyakorlatokat még a múltból” – mondta Roza Thun, az Európai Néppárt képviselője.

A képviselőnő hozzátette, hogy az Európai Néppárt nem vak, ismeri ezeket a problémákat, és a frakcióülésük napirendre is tűzte a kérdést.