Átalakul az európai pártok finanszírozási rendszere

A kampányra ezentúl kevesebbet költ az EU, a megválasztott képviselők után viszont több pénz jár majd a bizottság döntése alapján. Egyszerűsödik a polgári kezdeményezések folyamata is, a civileknek az eddiginél kevesebb papírmunkát jelent majd az egyes projektek elindítása.

Az európai állampolgároknak engedne közvetlen beleszólást a brüsszeli politikába az Európai Bizottság. Ezért egyszerűsítik a polgári kezdeményezések folyamatát. A civilekre ezentúl kevesebb papírmunka hárul, de továbbra is egymillió aláírást kell összegyűjteniük ahhoz, hogy a bizottság foglalkozzon a kezdeményezésükkel. Újdonság, hogy 18 évről 16-ra szállítják le a jogosultak korhatárát. A bizottság az uniós pártok működését is átláthatóbbá tenné. Jelenleg magánszemélyek ellenőrizetlenül pénzelhetnek egyszerre akár több pártot is.

„Azt javasoljuk, hogy csak pártok finanszírozhassanak vagy szponzorálhassanak európai párt nyilvántartásba vételét. Az is nagyon fontos, hogy a polgárok tudják, hogy az egyes jelöltek mi mellett kampányolnak, még mielőtt szavaznak. A nemzeti pártok honlapjain nagyon fontos, hogy bemutassák az európai párt logóját, programját és a párt képviselői közötti nemi arányt is. Amit meg akarunk még oldani, az a pártok által kapott uniós finanszírozás aránya. Nagyon fontos, hogy ez összevethető legyen a parlamenti képviseletük arányával” – nyilatkozta Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke.

Timmermans szerint továbbra sem szólnak bele, ha valaki arra biztatja a választóit, hogy léptessék ki az országukat az EU-ból. Az európai kampányokra viszont az eddiginél kevesebb pénzt ad majd a bizottság a pártoknak. Ehelyett inkább a megválasztott képviselők után fizetnek.

Ez a két javaslat messze van még attól, hogy az európai jog része legyen, ehhez még az Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek is el kell fogadnia. Itt, az Európai Bizottságnál azonban abban bíznak, hogy mindez sima, gördülékeny lesz és 2019 előtt törvény lesz ebből a két tervezetből.