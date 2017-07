Amerikai területen is tudna pusztítani Phenjan

Közös hadgyakorlatot kezdett Dél-Korea és az Egyesült Államok egy nappal az észak-koreai rakétateszt után. Az amerikai védelmi minisztérium szerint elképzelhető, hogy a rakéta akár amerikai területeket is elérhet.

Egy nappal az észak-koreai rakétakísérlet után már gyakorlatoznak is a dél-koreai és amerikai katonák, hogy készüljenek a lehetséges háborúra. Amerikának 28 és fél ezer katonája állomásozik Dél-Koreában. Az elmúlt hetekben egy anyahajó is csatlakozott hozzájuk. Májusban Donald Trump azt is elárulta a Fülöp-szigeteki elnöknek, hogy két atom-tengeralattjárójuk is a környéken járőrözik, pedig ezeknek a pozíciója a legtitkosabb katonai információk között van.

„Azért kezdtünk közös hadgyakorlatba, hogy egyértelmű üzenetet küldjünk Észak-Koreának, hogy nem adjuk meg magunkat a fenyegetésüknek. Hiába provokálnak” – közölte Roh Jae-Cheon, a dél koreai védelmi szóvivő.

Észak-Korea kedden hajtott végre sikeres nagy hatótávolságú rakétatesztet. Japán felségvizeiig lőttek el, és a kijelölt célt is eltalálták, amire korábban soha nem volt példa. Azzal kapcsolatban ugyan a phenjani vezetés nem mond igazat, hogy a világ bármelyik pontját célba tudnák venni, de valószínű, hogy Alaszkáig el tudnának lőni, tehát amerikai területen is tudnának pusztítani. Donald Trump a rakétakísérlet előtti napon fogadta a koreai elnököt.

„Moon elnök úr, megtisztelő, hogy a Fehér Házban fogadhatom. Észak-Korea összetett problémát jelent az országaink számára, amit mindketten megnyugtató megoldással akarunk rendezni” – fogalmazott az eseményen az amerikai elnök.

Észak-Koreát elítélte az ENSZ Biztonsági Tanácsa, de a gyakorlatban ez semmit se jelent, csak azért fontos, mert Kína, Oroszország és az Egyesült Államok kivételesen közös álláspontot képvisel.

„Oroszország és Kína számára a legfontosabb kérdések között szerepel a Koreai-félsziget problémája. Mi továbbra is az orosz tervet támogatjuk, amely atomfegyvermentes övezetté tenné Dél-Koreát. Ez nem csak Észak-Koreára, hanem Amerikára is vonatkozik egyébként” – emelte ki Putyin elnök.

A nemzetközi közvéleményt elsősorban az aggasztja, hogy az észak-koreai rakétára elméletileg atomfegyvert is lehetne tenni, bár a phenjani rezsimnek valószínűleg nincs ilyenje.