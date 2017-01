Amerika kezd elesni a hó miatt

SZA, 2017. január 6., péntek 13:35

Folyamatos és erős havazás sújtja az Egyesült Államokat. A forgalom a keleti és a nyugati parton is több helyen is megbénult. Nevadában síelőket kapott el a lavina, New York államban pedig kisiskolások rekedtek órákra az utakon.