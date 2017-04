Amerika a lex CEU felfüggesztését kéri

Kedden még bagatellizálni próbálta a kormánypárt a CEU miatti amerikai bírálatokat, ma viszont már megérkezett a hivatalos álláspont: az Egyesült Államok a törvény felfüggesztését kérte. Közben Brüsszel is vizsgálódna, de a Fidesz szerint nincs hatáskörük a kérdésben.

Csak magánvélemény volt az amerikai államtitkári bírált CEU-ügyben – így gondolta kedden Németh Zsolt, a parlamenti külügyi bizottságának fideszes elnöke: „Ez egy vélemény, és egyébként egy helyettes államtitkárról beszélünk, és tudtommal az elmúlt években is ezt a pozíciót töltötte be. Várjuk a jelenlegi amerikai adminisztráció válaszát arra, hogy meg tudjuk-e kötni azt a megállapodást, ami lehetővé teszi, hogy a CEU folytassa-e a munkáját” – fogalmazott.

Majd jött a cáfolat. Az amerikai külügy hivatalosan is a felsőoktatási törvény módosításának felfüggesztését kérte. „Nagyon nyugtalanok vagyunk emiatt a törvény miatt, amit múlt héten elfogadott a magyar parlament, és amit aláírt az elnök ezen a héten. Úgy véljük, hogy az a Közép-európai Egyetem, ami vezető felsőoktatási intézmény, további működését fenyegeti. Fontos része ez a Magyarország és az Egyesült Államok közötti intellektuális és kulturális viszonynak. És hogy őszinte legyek, ez a központja a szabad gondolkodásnak és kutatásnak” – közölte Mark C. Toner amerikai külügyi szóvivő.

Brüsszelben is hivatalos szintre emelkedett a bírálat. Az Európai Bizottság szerdán jelentette be, hogy vizsgálódnának a kérdésben. „Magyarországgal viták vannak nagyon konkrét jogi kérdésekben, kötelezettségszegési eljárásokban, ami nem jelent újdonságot a bizottság és a magyar kormány között. Azonban hogyha a magyar kormány szenvedélyesen nem is ért egyet a bizottsággal, akkor is mindig késznek mutatkozott a bizottsággal folytatott párbeszédre. Ezekkel a potenciális jogsértési esetekkel kapcsolatban is azt tudom mondani, hogy a bizottság továbbra is abban érdekelt, hogy fenntartsa a párbeszédet a magyar hatóságokkal” – közölte Frans Timmermans, a EB első alelnöke.

A Fidesz szerint ugyanakkor az Európai Bizottság nincs jogköre a kérdésben. „Igazából az uniós megfelelésnek nem nagyon van terepe, mert ez nemzeti hatáskör. Másrészt, hogy még egyértelműbb legyen, a törvény módosítása az unión kívüli országok felsőoktatási törvényeire vonatkozik. Magyarul, távolról sincs összefüggésben az unióban lévő felsőoktatási rendszerekkel, mert ez az unión kívüli országok felsőoktatási rendszerével kapcsolatos szabályzás” – reagált Kósa Lajos frakcióvezető.

Azt brüsszeli tudósítónk is megerősítette, hogy egyelőre jogi lépéseket nem indít Brüsszel, a törvényt legalább április végéig tanulmányozzák.