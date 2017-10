Alkotmányellenesnek ítélték a katalán függetlenséget

Alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette a katalán függetlenségi referendumról szóló törvényt a spanyol alkotmánybíróság. A testület kimondta, hogy a jogszabály sérti a Spanyolország megbonthatatlan egységére és a nemzeti szuverenitásra vonatkozó alkotmányos elveket. Közben lázadás vádjával őrizetbe vettek két katalán függetlenségi aktivistát, akik az október 1-én tartott függetlenségi népszavazás fő szervezői voltak. Szabadon bocsátásukért Barcelonában és Brüsszelben is tüntettek.

Lábosokat verve tiltakoztak katalánok a függetlenségi mozgalom két vezéralakjának őrizetbe vétele ellen. A spanyol hatóságok lázadással gyanúsítják őket.

„Sajnos a bíró döntése elvette a szabadságunkat. Ez nincs összhangban a jog bármelyik alapelvével. Csak az a célja, hogy megfélemlítsen és megbüntessen azért, mert megvédtük a szabadságot és békésen az utcára vonultunk, mint azelőtt annyiszor” – mondta Jordi Sánchez, a katalán nemzetgyűlés vezetője az őrizetbe vétel előtt készült videoüzenetében. A politikus arra kérte követőit, hogy ne adják fel a küzdelmet és tüntessenek tovább a tartomány önállóságáért.A katalán kormány tagjai a katalán elnökkel közösen követelték az őrizetbe vett politikusok szabadon bocsátását. Barcelonában a városi tanács tagjai szolidaritásból felfüggesztették a munkát.„Hisszük, hogy politikai foglyoknak nincs helye az Európai Unióban, és ez szembemegy a Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával, amelyet az ENSZ közgyűlése fogadott el 1948. december 10-én. A letartóztatások szembemennek az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezménnyel is, amelyet az Európai Tanács fogadott el, a spanyol állam pedig jóváhagyta” – mondta Barcelona polgármestere, Ada Colau.Tüntettek az Európai Unió fővárosában is. Az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt katalán képviselők részvételével tüntettek.„Ez a véleménynyilvánítás szabadságának a kérdése. Emiatt vannak börtönben. Ez elfogadhatatlan, és elfogadhatatlannak kellene lennie az Európai Unió számára is. De az unió nem reagál erre. Bolíviában, Venezuelában válaszolnának. Ez Spanyolországban történik, és nem reagálnak rá” – mondta az egyik katalán EP-képviselő.

A spanyol kormány alkotmányellenesnek minősítette az október 1-jei katalán függetlenségi népszavazást. A referendumon a jogosultak fele nem vett részt. Akik elmentek, azoknak elsöprő többsége a tartomány önállóságára voksolt. A katalán elnök kezdetben fogadkozott, hogy kikiáltja a függetlenséget, végül megfutamodott és tárgyalást kért a spanyoloktól, amit ők elutasítottak. A madridi vezetés ultimátumot adott a katalánoknak, akiknek csütörtökig el kell dönteniük, hogy maradnak-e vagy mennek. Ha makacskodnak, akkor a spanyol kormány megvonhatja tőlük az autonómiát.



„Az, hogy mikor alkalmazzuk a 155-ös cikkelyt, függ attól, hogy az autonóm régió milyen mértékben sértette meg a törvényt. Katalónia esetében nagyon fontos tudnunk azt, hogy bármilyen hatóság valójában kinyilvánította-e Katalónia függetlenségét. A választól függően fogja a kormány megtenni a szükséges lépéseket” – mondta a spanyol kormány illetékese, Enric Millo.



Katalónia autonómiáját az 1978-as spanyol alkotmányt biztosítja, felfüggesztésére még sosem volt példa az ibériai ország történetében.